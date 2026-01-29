Celebração

Programação especial no Centro de Vitória celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans

Exibição de filmes sobre a temática LBTGQIAP+ e festa marcam a data, que é no dia 29 de janeiro. A programação é gratuita

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:00

Desde 2004, o Dia Nacional da Visibilidade Trans celebra a comunidade trans e travesti, dentro do movimento LGBT no Brasil Crédito: Canva

Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29 de janeiro (quinta-feira), a Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (GOLD) realiza uma programação especial, no Centro de Vitória, a partir das 19h.

A noite será aberta com a estreia do filme “Terreno Baldio”, produção 100% capixaba, dirigida por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, que tem como protagonista a travesti Royce LuRoyce Luckessy e conta com a participação da ativista Deborah Sabará. O filme reafirma a potência das narrativas trans e travestis no audiovisual e marca, de forma simbólica e política, a ocupação desses corpos no cinema, na arte e na memória coletiva.

Na sequência, será exibido o clipe “Dia do Pagamento”, da artista Afronta. Encerrando a programação, o Bailinho Trans acontece na Casa GOLD, espaço localizado ao lado da sede da associação, transformando a noite em celebração, afeto e resistência.

SERVIÇO

Data: 29 de janeiro (quinta-feira)

29 de janeiro (quinta-feira) Horário: a partir das 19h



a partir das 19h Exibições: Associação GOLD – Avenida Presidente Florentino Avidos, Edifício Alexandre Buaiz, Centro, Vitória – Sala 805



Associação GOLD – Avenida Presidente Florentino Avidos, Edifício Alexandre Buaiz, Centro, Vitória – Sala 805 Bailinho Trans: Casa GOLD – Edifício Murad, nº 492, Avenida Presidente Florentino Avidos, Centro, Vitória



