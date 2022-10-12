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Filme

Netflix divulga novo trailer de 'Enola Holmes 2', com Millie Bobby Brown

Sequência chega à plataforma de streaming em 4 de novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 07:53

Millie Bobby Brown (Stranger Things) estrela Enola Holmes 2
Millie Bobby Brown (Stranger Things) estrela Enola Holmes 2 Crédito: Netflix
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 11, a segunda parte do trailer oficial do filme Enola Holmes 2, continuação do longa-metragem original de 2020. A nova produção é estrelada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry Cavill (The Witcher), que interpretaram os personagens Enola e Sherlock Holmes, respectivamente, na primeira produção.
Na prévia, Enola Holmes seguiu os passos do irmão e agora é uma detetive particular. Em seu primeiro caso oficial, ela é contratada para encontrar uma garota desaparecida. Mas uma perigosa conspiração desperta um mistério que só poderá ser resolvido com a ajuda de aliados - e do famoso Sherlock.

MAIS SOBRE A TRAMA

Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo... Até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida.
Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso em Londres - de fábricas cinzentas a teatros vibrantes até os altos escalões da sociedade e o famoso endereço Baker Street, 221B, propriamente dito. À medida que uma conspiração mortal se inicia, Enola precisará da ajuda de amigos - e do próprio Sherlock - para desvendar o mistério. O jogo, ao que parece, começou novamente!
Enola Holmes 2 tem direção de Harry Bradbeer, roteiro de Jack Thorne e história assinada por Harry Bradbeer e Jack Thorne. Além de novos aliados e inimigos, o elenco é protagonizado, além de Millie Bobby Brown e Henry Cavill, por David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster e Helena Bonham Carter.
A produção é estrelada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry CCavill (The Witcher).
A produção é estrelada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry Cavill (The Witcher). Crédito: Netflix

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