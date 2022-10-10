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Disney inicia produção do novo filme da franquia 'O Planeta dos Macacos'

Filme será produzido na Austrália marcando o retorno de umas das franquias mais bem sucedidas da 20th Century Fox
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 15:56

Disney inicia produção do filme Kingdom of the Planet of the Apes
Disney inicia produção do novo filme Kingdom of the Planet of the Apes Crédito: Instagram/ @20thcenturystudiosbr
A Disney anunciou o início da produção de Kingdom of the Planet of the Apes (Reino do Planeta dos Macacos, em tradução livre), o novo capítulo da franquia, que é retomada depois de Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017. A produção será rodada na Austrália, cujo governo local vai investir US$ 10 milhões, acreditando que o longa vai gerar mais de 400 empregos locais e injetar US$ 80 milhões na economia local.
Ainda não foram divulgados detalhes do enredo, mas há rumores de que Caesar pode retornar durante os flashbacks do filme. A direção será de Wes Ball e o elenco contará com Owen Teague (que viverá Cornelius, um macaco evoluído), Freya Allen (que será uma das líderes humanas) e Peter Macon (também no papel de um humano).
O Planeta dos Macacos é uma das mais populares e duradouras franquias da 20TH Century Studios, acumulando mais de US$ 1,7 bilhão nas bilheterias mundiais, segundo o site especializado Deadline.
Baseado em um romance de Pierre Boulle, o primeiro filme da série foi lançado pela então 20th Century Fox em 1968 e se tornou um dos maiores sucessos do ano. Foi seguido por quatro sequências e duas séries de TV. Um remake, O Planeta dos Macacos, foi dirigido por Tim Burton e lançado em 2001. Dez anos depois, chegou Planeta dos Macacos: A Origem, seguido de duas sequências, Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) e Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017.

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