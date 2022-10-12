Dia das Crianças: confira a programação e lançamentos na TV e no streaming

Cena da série "O Menino Maluquinho", que estreia nesta quarta (12), na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Eternizado por Ziraldo na literatura nos anos 1980 e sucesso nos cinemas em versão live action na década seguinte, "O Menino Maluquinho" finalmente será "conhecido" pela Geração Z, ou seja, aqueles que nasceram depois dos anos 2000. Tudo graças à série de animação em 26 episódios de Carina Schulze e Arnaldo Branco, que estreia nesta quarta (12) na Netflix.

A nova versão da história do garoto que teima em andar com uma panela na cabeça - - mais centrada na sala de aula e na relação do guri com os colegas - é uma das atrações do streaming e da televisão para o Dia das Crianças.

Além do personagem que usa a imaginação e a fantasia para fugir de suas tristezas, especialmente a separação dos pais, há várias opções para os pequenos curtirem o feriado em casa, comendo pipoca e se divertindo em família.

PARCERIA TV E YOUTUBE

"D.P.A. - De Volta Ao Clubinho", a partir das 10h. É a primeira vez que todos os detetives que vestiram as famosas capas mágicas se reúnem. O canal Gloob, por exemplo, preparou uma vasta programação para esta quarta, com maratonas, filmes e o episódio comemorativo dos dez anos de "D.P.A: Os Detetives do Prédio Azul". Em uma ação multiplataforma com o YouTube , rola a exibição do especial inédito, a partir das 10h. É a primeira vez que todos os detetives que vestiram as famosas capas mágicas se reúnem.

Em um encontro de gerações, os atores Cauê Campos, Letícia Pedro, Caio Manhente, Anderson Lima, Letícia Braga, Pedro Motta, Samuel Minervino, Nathália Costa e Stéfano Agostini passeiam pelos cenários, mostram curiosidades e relembram cenas marcantes do programa.

Na TV, a programação especial também não para. Logo às 7h, tem maratona da quarta temporada de "Bugados", seguido por "Alvinnn!!! E Os Esquilos", às 9h. Na sequência, tem os filmes "Miraculous World: Xangai", às 11h, e "Miraculous World: NYC" (veja teaser abaixo), às 12h.

"Os Detetives do Prédio Azul" chegam às 13h, com maratona dos episódios da 16ª temporada e, em seguida, às 17h, o canal exibe o episódio especial em comemoração aos dez anos do programa, no qual o Prédio Azul vai parar no fundo do mar. A partir das 18h30, os pequenos acompanham as "paradas sinistras" de "Miraculous - As Aventuras de Ladybug", com maratona da 4ª temporada.

TURMA DA MÔNICA

"Vamos Brincar Com a Turma da Mônica", primeira animação em 3D da galerinha criada por Maurício de Souza. A turminha do bairro do Limoeiro aparece com quatro anos, em versão pré-escolar, com brincadeiras educativas. No streaming Giga Gloob - que está com preço promocional em outubro, trazendo desconto de 28% na adesão do plano anual - a novidade é a estreia de, primeira animação em 3D da galerinha criada por Maurício de Souza. A turminha do bairro do Limoeiro aparece com quatro anos, em versão pré-escolar, com brincadeiras educativas.

MAIS FILMES TANTO NA TV ABERTA QUANTO NA PAGA

E na Rede Globo também tem programação especial para os pequenos. A "Sessão da Tarde" exibe o filme "Os Smurfs" (2011). Na trama, quando Gargamel descobre a Vila Encantada, os pequeninos seres azuis entram em um portal que os transporta para Nova York. Vai ser um B.O. do tamanho da "Big Apple".

No Telecine, a programação para a criançada também será "quente". O Telecine Fun exibe uma maratona do Dia das Crianças a partir das 18h20, com a exibição dos longas "A Menina e o Porquinho", "Detetives do Prédio Azul 3: uma Aventura no Fim do Mundo", "Nanny McPhee - A Babá Encantada" e "Um Tio Quase Perfeito". Para os fãs de games, no Telecine Pipoca, a partir das 20h15, tem a dobradinha de "Sonic: o Filme" e "Sonic: o Filme 2", que acabou de ser exibido nos cinemas.

MAIS MARATONA DE FILMES

Voltando à TV, o canal Studio Universal preparou uma programação especial. Durante todo o dia, os pequenos poderão acompanhar filmes de animação. A maratona de quarta começa às 6h55, com "Olly, o Submarino - O Resgate do Polvo" (2016), seguindo com "Spirit: O Corcel Indomável" (2002), "Turbo" (2013), "O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida" (2012), "FormiguinhaZ" (1998), "A Fuga das Galinhas" (2000), "Tá Dando Onda" (2007), "Shrek" (2001) e "Como Treinar o Seu Dragão 3" (2019).

DICAS DE HZ PARA CURTIR O DIA DAS CRIANÇAS EM FRENTE À TELINHA

Tudo bem, se você não curtiu nenhuma das dicas acima, "HZ" também aponta algumas séries para você conferir no streaming, em qualquer dia e hora. Vamos começar pela excelente "Turma da Mônica – A Série" (2022), que está em cartaz no Globoplay expandindo o universo criado nos cinemas com os dois filmes de Daniel Rezende.

Na trama, quando a festa da popular Carminha Frufru é misteriosamente sabotada, Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.

Se você tem Netflix, não deixe de conferir "O Clube das Babás" (2020). Baseada nos best-sellers de Ann M. Martin, a atração acompanha as aventuras de um grupo de garotas que organizam um serviço de babás na cidade americana de Stoneybrook. Um programa que ressalta amizade e sororidade que maneira pontual.

Também podendo ser maratonada na Netflix, a série "Magias e Miados" (2021) conquista por seu sedutor tom de mistério. Na trama da primeira temporada, Willa Ward (a fofa Sophia Reid-Gantzert) faz 12 anos e ganha um presente (não vamos dar spoiler) que revela um mundo de magia, animais falantes e muito mais. Ela compartilha o segredo com suas melhores amigas.

E, fechando com chave de ouro, os assinantes da Disney + podem assistir a primeira temporada da premiada série "A Misteriosa Sociedade Benedict" (2021), cuja segunda temporada estreia no final de outubro. Já dá para ir se preparando para as novidades que estão por vir.