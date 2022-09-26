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Cinema

Disney substituirá voz de James Earl Jones para interpretar Darth Vader

O estúdio, em parceria com uma startup ucraniana, usará inteligência artificial para criar a voz e as falas do vilão da saga
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:21

Star Wars: Darth Vader
Star Wars: Darth Vader Crédito: Lukasfilms/Disney
O ator James Earl Jones, a voz inconfundível que dubla Darth Vader na saga de filmes Star Wars, deixou o papel do vilão e será substituído por uma inteligência artificial. O ator de 91 anos nunca interpretou o personagem em nenhum dos filmes da franquia, mas empresta seu talento no timbre e voz para dar vida a Darth Vader, desde o primeiro filme da série Star Wars - Uma Nova Esperança, lançado em 1977.
James autorizou a Disney e a Lucasfilm, produtora de televisão, a usarem sua voz para recriar digitalmente as falas do pai de Luke Skywalker. Segundo informações da Vanity Fair, a produtora está trabalhando com uma startup ucraniana, a Respeecher, para recriar a voz de Jones e manter da forma original do personagem em 1977, pois devido à idade avançada do artista, vem sofrendo algumas modificações.
"Para um personagem como Darth Vader, que tem cerca de 50 falas em uma série, eu devo ter trocado cerca de 10 mil arquivos com a Respeecher", disse Matthew Wood, supervisor de edição de som da Skywalker Sound, empresa de efeitos sonoros que faz parte do selo Lucasfilm. A startup usa arquivos de gravações e inteligência artificial para criar as novas falas.
Embora tenha deixado de ser a voz de Darth Vader, James Earl Jones trabalhou na produção da série Obi-Wan Kenobi, que faz parte da franquia Star Wars. A produção já usa o recurso de inteligência artificial para dar vida ao vilão da saga.

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