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Irmão de Ariana Grande se casa com ator em casamento temático de Star Wars

Frankie Grande e Hale Leon se casaram em 4 de maio, data que se comemora o 'Dia de Star Wars'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:22

Casamento do irmão de Ariane Grande, Frankie Grande, com o ator Hale Leon teve temática de 'Star Wars'
Casamento do irmão de Ariane Grande, Frankie Grande, com o ator Hale Leon teve temática de 'Star Wars' Crédito: Instagram/@frankiejgrande
O irmão da cantora Ariana Grande, Frankie Grande, se casou com o ator Hale Leon, em uma cerimônia privada no último de 4. A revelação foi feita pelo Instagram do casal nesta última terça-feira, 10.
O casal, que é fã de Star Wars, não escolheu a data por acaso. Toda a decoração do casamento foi inspirada na história lendária
"Hale e eu nos casamos em uma pequena cerimônia galáctica íntima na casa da minha família na Flórida, no dia 4 de maio, porque nós dois somos realmente nerds", relatou Frankie Grande na postagem na rede social.
No dia 4 de maio é celebrado o Dia de Star Wars e a data surgiu a partir da citação mais famosa da história, "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em tradução).
Uma outra forma de ler a frase, em inglês, seria: "May the Fourth be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você"), e foi desse trocadilho que surgiu a ideia de instituir a data como a oficial de Star Wars.
Grande ainda revelou que foi sua mãe, Joan Grande, quem realizou a cerimônia do casamento.
"Foi a cerimônia mais linda, oficiada pela minha incrível mãe, o que nos aproximou ainda mais quando fizemos nossos votos diante de nossas famílias e diante de Deus! [...] Seguimos nosso casamento com um fim de semana de despedida de solteiro, em conjunto, com jogos com alguns amigos e familiares", disse.
O dançarino ainda fez uma declaração de amor ao marido.
"Estou mais feliz do que já estive… o homem dos meus sonhos, nossas famílias se fundiram tão lindamente, e estamos a caminho do felizes para sempre. Eu te amo Hale Grande. Estou tão honrado por ser seu marido".

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