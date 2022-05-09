Britney Spears e Sam Asghari marcam data do casamento: 'Ninguém vai saber'

Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Instagram/@samasghari

A cantora Britney Spears, 40, e seu noivo Sam Asghari, 28, revelaram neste fim de semana que já têm uma data para o casamento. Através dos Stories do Instagram, Asghari contou como foi passar o Dia das Mães ao lado da artista e ainda revelou que eles já decidiram o dia da cerimônia.

"Nossas vidas tem sido um conto de fadas real! Feliz Dia das Mães para você, minha futura rainha! Além disso, o grande dia foi marcado! Mas ninguém vai saber até um dia antes", escreveu ele como legenda de uma foto em que Britney mostra o anel de noivado.

O casal vinha levantando suspeitas de que já teriam se casado, sem que ninguém soubesse. Britney chegou a chamar Asghari de "marido" algumas vezes nas redes sociais, e fãs e internautas desconfiaram de que os dois já teriam feito a cerimônia.

Em meados de abril, a princesa do pop revelou estar grávida de Asghari. De acordo com ela, após uma viagem, percebeu que sua barriga estava maior e resolveu fazer um teste de gravidez que deu positivo. Ela já é mãe de Sean, 16, e Jayden, 15.