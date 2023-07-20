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Em Vitória

Mostra no Cine Jardins celebra cinema feito por mulheres; confira programação

Mostra Emersas - que acontece nesta sexta (21) - tem entrada franca, contando com oito títulos e curtas-metragens produzidos em sua maioria por realizadoras capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 15:36

Cena do filme
Cena do filme "Afogadas", de Dominique Lima, um dos títulos em exibição na mostra Emersas Crédito: Reprodução
Com maioria de filmes dirigidos por realizadoras capixabas, a Mostra Independente para Diretoras Mulheres, Emersas, terá sua primeira edição nesta sexta-feira (21), em Vitória.
Além da exibição de oito curtas-metragens, a programação inclui um encontro e roda de conversa com as cineastas. O evento será realizado no Cine Jardins, em Jardim da Penha, a partir das 19h30, com entrada franca. 
Na programação, filmes como "Não Somos Mais o que Éramos", de Patrícia Sá (SP), confira trailer abaixo; "Faz Vinte Anos", de Tati Franklin; "Riscadas", de Karol Mendes; "Azul da Cor do Mar", de Natália Dornelas; "Encantadas", de Taís Lobo; "Táticas de Guerrilha do Meu Corpo Preto" e "Tia Ciene", de Lais Reverte; e "Afogadas", de Dominique Lima. As duas últimas obras fazem sua estreia no festival. 
O encontro reforça a representatividade e a diversidade no audiovisual, sendo um espaço onde as cineastas poderão compartilhar suas obras e trocar experiências com o público. A curadoria e organização é da cineasta Dominique Lima.
"Nossa mostra é uma janela para diretoras mulheres. A seleção de filmes reforça o talento e protagonismo de todas nós no cinema e fora dele", conta a realizadora, que é ainda diretora de um dos filmes que estreiam na noite.
Após a exibição será realizada uma roda de conversa com as diretoras, com a mediação de Renata Costa e presença de convidadas, proporcionando oportunidades de aprendizado e troca de experiências sobre os filmes exibidos e o papel da mulher e da diversidade no cinema.

MOSTRA EMERSAS

  • CONFIRA: A partir das 19h, no Cine Jardins, com entrada franca. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória

  • TÍTULOS EM EXIBIÇÃO: Na programação, filmes como "Não Somos Mais o que Éramos", de Patrícia Sá (SP), confira trailer abaixo; "Faz Vinte Anos", de Tati Franklin; "Riscadas", de Karol Mendes; "Azul da Cor do Mar", de Natália Dornelas; "Encantadas", de Taís Lobo; "Táticas de Guerrilha do Meu Corpo Preto" e "Tia Ciene", de Lais Reverte; e "Afogadas", de Dominique Lima. As duas últimas obras fazem sua estreia no festival.

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