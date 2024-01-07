'Minha Irmã e Eu' supera 'Nosso Sonho', filme nacional mais visto de 2023

Foi o longa "Nosso Sonho", sobre a dupla de funkeiros Claudinho e Buchecha, encarnada pelos atores Juan Paiva e Lucas Penteado, que levou mais brasileiros ao cinema em 2023. Cerca de 521 mil pessoas foram às salas, levando a um faturamento de R$ 8,8 milhões para o filme, segundo dados do Filme B, site especializado no mercado audiovisual.
Mas a comédia "Minha irmã e eu", com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que no final do ano passado levou apenas uma semana em cartaz para ocupar a terceira posição do ranking de filmes brasileiros mais assistidos, levando 277 mil pessoas às salas de cinema, já ultrapassou "Nosso Sonho" na primeira semana de 2024.
A comédia já foi assistida por mais de 540 mil espectadores, e arrecadou mais de R$ 10 milhões em bilheteria. O longa estreou no dia 28 de dezembro em 1.017 salas de cinema em todo país.
Até dezembro, o segundo filme mais visto de 2023 foi "Os Aventureiros - A Origem", do influenciador Luccas Neto, com um público total de 429 mil pessoas e faturamento de 7,5 milhões.
O ano teve muitas cinebiografias, que representam quatro dos dez filmes mais vistos em 2023. Além de "Nosso Sonho", é o caso de "Mussum, o filmis", sobre o comediante dos trapalhões, "Mamonas Assassinas: O filme" e "Meu nome é Gal", que levou Sophie Charlotte às telonas para interpretar o ícone da tropicália, morta em 2022.
Apesar dos bons números de "Nosso Sonho", o diretor, Eduardo Albergaria, lamentou a queda do número de salas destinadas à produção depois da segunda semana em cartaz. A cota de tela para produções nacionais foi aprovada apenas em dezembro, quando o filme já havia saído de circulação, e ainda precisa ser sancionada pelo Executivo para entrar em vigor.
Os números aumentam a esperança de que um filme brasileiro poderá superar, em breve, a marca de um milhão de espectadores, recorde alcançado por "Minha mãe é uma peça 3", em 2019.
OS 10 FILMES MAIS VISTOS DE 2023
- 1. "Nosso sonho", de Eduardo Albergaria, 521 mil
- 2. "Os aventureiros - A origem", de André Pellenz, 429 mil
- 3. "Minha irmã e eu", de Susana Garcia, 277 mil
- 4. "Mussum, o filmis", de Sílvio Guindane, 215 mil
- 5. "O sequestro do voo 375", de Marcus Baldini, 198 mil
- 6. "Ó pai, ó 2", de Viviane Ferreira, com 181 mil
- 7. "Mamonas Assassinas: O filme", de Edson Spinello, 177 mil
- 8. "Meu nome é Gal", de Dandara Ferreira e Lô Politi, 163 mil
- 9. "Desapega!", de Hsu Chien, 153 mil
- 10. "Ninguém é de ninguém", de Wagner de Assis, 140 mil