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Cinema e Séries

'Me senti um velho', diz Eddie Murphy sobre fazer cenas de ação de 'Um Tira da Pesada 4'

Após um hiato de 30 anos, ele volta a interpretar o detetive Axel Foley
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:07

Eddie Murphy foi homenageado e recebeu o troféu Cecil B. DeMille no palco do 80º Globo de Ouro
Eddie Murphy diz que não conseguiu descer as escadas com velocidade em uma das cenas do filme Crédito: Reuters/Folhapress
Eddie Murphy, 63, conta os dias da estreia do novo filme da franquia de "Um Tira da Pesada", na Netflix. Após um hiato de 30 anos, ele volta a interpretar o detetive Axel Foley, no quarto filme da série. Em entrevista recente ao programa Today, da NBC, o ator disse que sofreu para gravar as cenas de ação do longa: '"Me senti um velho".
Murphy então lembrou que interpreta Axel Foley há mais de 40 anos. "Quando gravei o primeiro 'Um Tira da Pesada' (lançado em 1984) e eu tinha 21 anos. Agora estou 63 e prefiro não fazer nenhuma acrobacia", explicou ele ao apresentador Al Roker. O filme "Um Tira da Pesada 2" chegou ao mercado em 1987.
Ele ainda contou um bastidor do novo filme: "Estávamos rodando uma sequência e um dos diretores pediu: 'quero que você saia deste lugar e desça correndo aqueles degraus'. Depois da cena, ele me perguntou se eu poderia descer com mais velocidade para gravar mais uma vez e eu respondi: 'Não!'"
No quarto filme da franquia, Murphy retorna a Beverly Hills depois que a vida de sua filha (Taylour Paige) é ameaçada e ele se junta ao novo parceiro, o detetive Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e aos velhos amigos John Taggart (John Ashton) e Billy Rosewood (Judge Reinhold) para descobrir uma conspiração.

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