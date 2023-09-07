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Audiovisual

Inscrições abertas para oficinas de videodocumentário com bolsas de R$ 400

São 45 vagas para jovens entre 18 e 35 anos. Aulas serão realizadas no Fonte.Hub da Rede Gazeta, em Vitória,  no mês de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:00

Edição anterior do laboratório imersivo do Crias.Lab trabalhou na produção do clipe
Edição anterior do laboratório imersivo do Crias.Lab trabalhou na produção do clipe "Todas Elas", de Beth MC Crédito: Zanete Dadalto
Tem interesse em produzir documentários? Então aproveita que o Crias.Lab está com inscrições abertas para oficinas do Laboratório Imersivo Audiovisual (Lab.Doc). São 45 vagas para jovens, entre 18 e 35 anos, que queiram aprender sobre a produção de videodocumentários. Os selecionados receberão bolsas de R$ 400 durante o curso.
As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto Crias.lab até 17 de setembro. A seleção priorizará moradores de bairros da Região Metropolitana de Vitória abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.
As aulas serão realizadas entre 2 e 28 de outubro no Fonte.Hub da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Serão 46 horas de aulas em que os alunos serão acompanhados por uma mentoria especializada, que irá orientar e apresentar técnicas relativas ao processo de produção de vídeo documentário, bem como módulos que contemplam a criação de roteiro, produção e direção no audiovisual.
O laboratório imersivo audiovisual de documentário será composto de três cursos de introdução ao audiovisual (Criação de Roteiro, Produção e Direção para Videodocumentário) com a realização de três documentários. Além disso, serão oferecidas aulas assíncronas (com conteúdo gravado para ser acessado posteriormente).
As aulas online serão em parceria com a co.liga, uma escola livre no campo da Economia Criativa: “Nos bastidores: a criação audiovisual, do roteiro à edição” e “Cinema de gambiarra: produzindo vídeos criativos com cara de cinema”.
"O Crias.Lab, por meio do Lab.Doc, busca estimular a criatividade e a expressão artística de jovens, permitindo que explorem diferentes estilos e narrativas em seus documentários, contribuindo para o surgimento de novos talentos no audiovisual. Além disso, o projeto valoriza a representatividade da comunidade, especialmente da juventude negra, ao envolvê-los como criadores no campo audiovisual, promovendo diversidade e enriquecendo a produção de conteúdo com novas vozes e história", destaca Zanete Dadalto, coordenadora pedagógica do Crias.Lab.

SERVIÇO:

  • LAB.DOC
  • Inscrições e Regulamento: disponíveis em criaslab.com
  • Prazo para Inscrições: Até domingo, 17 de setembro de 2023
  • Vagas: Ao todo, serão 45 vagas destinadas para a oficina do Lab.Doc
  • Bolsa: R$ 400,00 para cada participante
  • Data e Local de Realização: De 02 a 28 de outubro no Fonte Hub, o hub de inovação da Rede Gazeta, em Vitória
  • Público-Alvo: Jovens de 18 a 35 anos, preferencialmente moradores de bairros da Região Metropolitana de Vitória abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.
  • Informações: [email protected] ou pelo telefone (27) 99814-3649

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