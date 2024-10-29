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Filme capixaba “Toda Noite Estarei Lá” ficará disponível online e gratuitamente

Documentário, que conta a história de uma mulher trans impedida de frequentar sua igreja, estará disponível entre 7 e 15 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:44

Mel Rosário em 'Toda Noite Estarei Lá'
Mel Rosário em 'Toda Noite Estarei Lá' Crédito: Divulgação
O documentário capixaba “Toda Noite Estarei Lá”, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, estará disponível online e gratuitamente na plataforma Spcine Play entre 7 e 15 de novembro.
O filme é um dos destaques do 4º Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela, que acontece de 7 a 10 de novembro na cidade do Litoral Norte de São Paulo. Para os que não conseguirem ir ao festival presencialmente, o filme estará online na Spcine Play, parceira do evento.

Sinopse

Em “Toda Noite Estarei Lá”, Mel Rosário, de 56 anos, sofre uma agressão física por transfobia, ao ser retirada da igreja evangélica que costumava frequentar. Mel não desiste de professar a sua fé. Toda noite ela prepara cartazes e os leva para a porta da igreja que a impede de participar dos cultos, à espera do dia em que poderá voltar a entrar
Enquanto luta por seus direitos, ela encontra um modo de se reinventar e sobreviver durante a crescente onda de conservadorismo no Brasil e uma inesperada pandemia. O longa, dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, foi vencedor do prêmio de melhor direção no festival Olhar de Cinema, de Curitiba, e do prêmio do público no Festival de Vitória.

O festival

Neste ano o festival Citronela Doc irá exibir 28 filmes no total, entre longas, curtas e filmes produzidos no litoral norte e Vale do Paraíba (SP).
O Citronela Doc nasceu em 2021 e já se firmou como referência em cinema documental na agenda cultural anual da cidade de Ilhabela. O evento é marcado pela diversidade na produção cultural, reunindo filmes realizados em diversos estados do Brasil, por pessoas de diferentes gêneros e etnias, incluindo realizadores indígenas.

Citronela DOC - SPCINE PLAY

  • Transmissão online, gratuita, para todo Brasil
  • Data: 7 a 15 de Novembro

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