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'Setembro 5', filme sobre os ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, ganha trailer

O longa mostrará como uma equipe de TV dedicada à cobertura esportiva acabou tendo que cobrir o massacre de 11 atletas durante os Jogos Olímpicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 14:52

'Setembro 5', filme sobre os ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, ganha trailer
'Setembro 5', filme sobre os ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, ganha trailer Crédito: Divulgação / Paramount
Setembro 5, filme que explora a cobertura jornalística dos ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, em 1972, ganhou um trailer completo nesta segunda-feira, 28. O longa mostrará como uma equipe de TV norte-americana dedicada à cobertura esportiva acabou tendo que cobrir o massacre de 11 atletas durante os Jogos Olímpicos.
Tim Fehlbaum (Refúgio) dirige o longa, que conta com nomes como Peter Skarsgaard (Batman), John Magaro (The Umbrella Academy) e Ben Chaplin (Family) no elenco.
Em 5 de setembro de 1972, as Olimpíadas de Verão de Munique foram abaladas pelo sequestro e massacre de 11 atletas israelenses. Os oito terroristas, membros da facção Setembro Negro, entraram na vila olímpica escalando uma grade, carregando armamento pesado, durante a madrugada. O sequestro tinha a intenção de libertar prisioneiros palestinos em Israel.
As operações de resgate por parte do governo da então Alemanha Ocidental falharam, resultando na morte de todos os reféns e de cinco dos terroristas.

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