Festival Cine.Ema recebe inscrições para filmes até 12 de julho

Festival Cine.Ema em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Cine.Ema

O Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – recebe até 12 de julho inscrições de filmes para compor a programação da sua 9ª edição, que será realizada entre os dias 18 a 21 de setembro, em Vargem Alta, no Sul do Estado. As inscrições devem ser feitas pelo site do Festival: www.cineema.com.br

Podem se inscrever filmes curtas-metragens com duração de até 26 minutos, finalizados a partir de 2021 e de qualquer formato ou gênero – como ficção, animação, documentário, videoarte, experimental, entre outros – desde que dialoguem com a proposta do festival e abordem questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. Além da exibição na mostra presencial, os filmes selecionados serão exibidos na Mostra Online na plataforma de streaming do Festival Cine.Ema por um período de até 02 (dois) meses.

SELEÇÃO

A seleção dos filmes será realizada por uma curadoria técnica composta por profissionais da área do audiovisual e da educação. Os filmes serão avaliados com base em critérios como originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais e de sustentabilidade. As propostas que não cumprirem os requisitos previstos no regulamento serão desclassificadas.

A curadoria fica ainda responsável por direcionar os filmes para as mostras existentes no Festival: a 9ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Ema e a 6ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Eminha. é voltada para o público infantil, principalmente, para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, estudantes do Ensino Fundamental, além de professores e profissionais da rede de ensino.

PREMIAÇÕES

Os filmes selecionados serão avaliados por júris técnicos e populares. Na Mostra Competitiva Cine.Ema, a premiação inclui categorias como Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Fotografia, além de um prêmio pelo voto popular (aberto e online para todo o Brasil).

Já na Mostra Cine.Eminha – que nesta edição volta a ser competitiva – a premiação será para o filme mais votado pelo voto popular. Confira as premiações disponíveis: