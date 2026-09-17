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Filme Oscar

"Feito Pipa" é selecionado como representante oficial do Brasil no Oscar de 2027

Filme tentará vaga na disputa de melhor filme internacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 17:42

O ator Yuri Gomes em cena de 'Feito Pipa', de Allan Deberton
O ator Yuri Gomes em cena de 'Feito Pipa', de Allan Deberton Jamille Queiroz/Divulgação
"Feito Pipa" foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2027, anunciou a Academia Brasileira de Cinema nesta quarta (16). O longa, vencedor do prêmio de melhor direção no último Festival de Gramado, tentará uma vaga na competição de melhor filme internacional.

Com Lázaro Ramos, o filme do cearense Allan Deberton retrata a relação entre Gugu e sua avó Dilma, uma senhora que enfrenta o Alzheimer. O menino faz de tudo para esconder o quadro de saúde da avó, já que tem medo de ser obrigado a viver com o pai homofóbico.

No Festival de Berlim, onde teve sua estreia mundial, o longa venceu o Urso de Cristal prêmio concedido pelo público jovem e o grande prêmio do júri da mostra paralela Generation Kplus.

O longa havia sido pré-selecionado pela Academia Brasileira junto de "Nosso Segredo", "Vicentina Pede Desculpas", "100 Dias", "A Natureza das Coisas Invisíveis" e "A Fabulosa Máquina do Tempo", outros filmes nacionais que, recentemente, estiveram em festivais internacionais e foram premiados no Brasil.

"Feito Pipa" estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro.

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