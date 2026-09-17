"Feito Pipa" é selecionado como representante oficial do Brasil no Oscar de 2027

"Feito Pipa" foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2027, anunciou a Academia Brasileira de Cinema nesta quarta (16). O longa, vencedor do prêmio de melhor direção no último Festival de Gramado, tentará uma vaga na competição de melhor filme internacional.
Com Lázaro Ramos, o filme do cearense Allan Deberton retrata a relação entre Gugu e sua avó Dilma, uma senhora que enfrenta o Alzheimer. O menino faz de tudo para esconder o quadro de saúde da avó, já que tem medo de ser obrigado a viver com o pai homofóbico.
No Festival de Berlim, onde teve sua estreia mundial, o longa venceu o Urso de Cristal prêmio concedido pelo público jovem e o grande prêmio do júri da mostra paralela Generation Kplus.
O longa havia sido pré-selecionado pela Academia Brasileira junto de "Nosso Segredo", "Vicentina Pede Desculpas", "100 Dias", "A Natureza das Coisas Invisíveis" e "A Fabulosa Máquina do Tempo", outros filmes nacionais que, recentemente, estiveram em festivais internacionais e foram premiados no Brasil.
"Feito Pipa" estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro.