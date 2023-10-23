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Cinema

Dia Internacional da Animação terá sessões gratuitas de cinema na Grande Vitória

Programação acontece em Vitória, no sábado (28), e Cariacica, na sexta (27), exclusivamente para estudantes, e no sábado (28), com entrada franca nas duas cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 18:37

Cena do curta capixaba
Cena do curta capixaba "A Concha me Contou", que será lançado no Dia Mundial de Animação, em Vitória Crédito: Instituto Marlin Azul
Dia Internacional da Animação será comemorado no próximo sábado (28)Cerca de 150 cidades do país participarão da celebração e o ES não ficará de fora. Em Vitória o evento contará com realização do Instituto Marlin Azul e sessões gratuitas no sábado, no Cine Jardins, em Jardim da Penha, a partir das 20h30.
Cariacica também embarcou na festa. Na cidade serão dois dias de projeção. Na sexta (27) o evento acontece apenas para estudantes, com cinco sessões marcadas para o Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande.
No sábado (28), os filmes serão projetados para o público. O local escolhido é o tradicional Bar do Pantera, em Campo Grande. Os curtas serão exibidos a partir das 20 horas, com entrada franca. A programação para os dois dias pode ser conferida no site oficial do evento
Em Vitória, a programação traz uma coletânea inédita de obras de animação com diversidade temática e técnica. Entre os destaques, o lançamento de dois curtas feitos por estudantes da rede pública de ensino em oficinas do Projeto Animação Ambiental, desenvolvidas pelo Instituto Marlin Azul.
O primeiro deles, "Minha Cidade Ideal", tem roteiro, desenho e animação confeccionados por estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinotti, de Jardim da Penha, em Vitória (ES). A inspiração para o roteiro nasceu da canção "A Cidade Ideal", do álbum "Os Saltimbancos" (1977). 
Depois de ouvirem a canção, as crianças imaginaram suas cidades ideais, desenharam espaços imaginários e criaram as cenas em busca de um lugar em comum em que todas as pessoas pudessem sonhar e conviver. Para realizar o filme, os alunos construíram maquetes, elaboraram mapas e cartografias das cidades imaginadas, utilizaram técnicas de animação em 2D, stop motion e recorte.
Outro lançamento da noite é "A Concha me Contou", que conta com roteiro, direção e animações de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Santa Cruz, de Santa Cruz, em Aracruz (ES). Para atiçar a imaginação, os alunos experimentaram dispositivos do cinema de grupo que incentivam a observação do cotidiano e a construção de novos olhares e novas escutas sobre o mundo ao redor. No filme, Gabriela se depara com uma concha, na praia que lhe entrega uma missão: encontrar a maior árvore do lugar e fazer com que ela se levante.
Além dos filmes capixabas, o Dia Mundial da Animação contará com filmes vindos do Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com classificação etária de 14 anos. A Mostra Internacional, com classificação indicativa de 12 anos, trará obras da Inglaterra, Argentina, Austrália e Canadá.

DIA MUNDIAL DA ANIMAÇÃO

  • VITÓRIA
  • QUANDO: Sábado (28), às 20h30
  • ONDE: no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada franca

  • CARIACICA
  • QUANDO: Sábado (28), às 20h
  • ONDE: no Bar do Pantera. R. Cel. Olímpio Cunha, 7, Campo Grande, Cariacica
  • INGRESSOS: Entrada franca

Atualização

24/10/2023 - 4:51
Cariacica anunciou, por meio da assessoria do município, que também participará do Dia Internacional da Animação. A matéria foi atualizada com a nova programação do evento

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