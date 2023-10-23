Dia Internacional da Animação terá sessões gratuitas de cinema na Grande Vitória

Cena do curta capixaba "A Concha me Contou", que será lançado no Dia Mundial de Animação, em Vitória Crédito: Instituto Marlin Azul

O Dia Internacional da Animação será comemorado no próximo sábado (28). Cerca de 150 cidades do país participarão da celebração e o ES não ficará de fora. Em Vitória o evento contará com realização do Instituto Marlin Azul e sessões gratuitas no sábado, no Cine Jardins, em Jardim da Penha, a partir das 20h30.

Cariacica também embarcou na festa. Na cidade serão dois dias de projeção. Na sexta (27) o evento acontece apenas para estudantes, com cinco sessões marcadas para o Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande.

No sábado (28), os filmes serão projetados para o público. O local escolhido é o tradicional Bar do Pantera, em Campo Grande. Os curtas serão exibidos a partir das 20 horas, com entrada franca. A programação para os dois dias pode ser conferida no site oficial do evento

Em Vitória, a programação traz uma coletânea inédita de obras de animação com diversidade temática e técnica. Entre os destaques, o lançamento de dois curtas feitos por estudantes da rede pública de ensino em oficinas do Projeto Animação Ambiental, desenvolvidas pelo Instituto Marlin Azul.

O primeiro deles, "Minha Cidade Ideal", tem roteiro, desenho e animação confeccionados por estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinotti, de Jardim da Penha, em Vitória (ES). A inspiração para o roteiro nasceu da canção "A Cidade Ideal", do álbum "Os Saltimbancos" (1977).

Depois de ouvirem a canção, as crianças imaginaram suas cidades ideais, desenharam espaços imaginários e criaram as cenas em busca de um lugar em comum em que todas as pessoas pudessem sonhar e conviver. Para realizar o filme, os alunos construíram maquetes, elaboraram mapas e cartografias das cidades imaginadas, utilizaram técnicas de animação em 2D, stop motion e recorte.

Outro lançamento da noite é "A Concha me Contou", que conta com roteiro, direção e animações de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Santa Cruz, de Santa Cruz, em Aracruz (ES). Para atiçar a imaginação, os alunos experimentaram dispositivos do cinema de grupo que incentivam a observação do cotidiano e a construção de novos olhares e novas escutas sobre o mundo ao redor. No filme, Gabriela se depara com uma concha, na praia que lhe entrega uma missão: encontrar a maior árvore do lugar e fazer com que ela se levante.

Além dos filmes capixabas, o Dia Mundial da Animação contará com filmes vindos do Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com classificação etária de 14 anos. A Mostra Internacional, com classificação indicativa de 12 anos, trará obras da Inglaterra, Argentina, Austrália e Canadá.

DIA MUNDIAL DA ANIMAÇÃO

VITÓRIA

QUANDO: Sábado (28), às 20h30

Sábado (28), às 20h30 ONDE: no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória

no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: Entrada franca





Entrada franca CARIACICA

QUANDO: Sábado (28), às 20h

Sábado (28), às 20h ONDE: no Bar do Pantera. R. Cel. Olímpio Cunha, 7, Campo Grande, Cariacica

no Bar do Pantera. R. Cel. Olímpio Cunha, 7, Campo Grande, Cariacica INGRESSOS: Entrada franca