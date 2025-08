Nova temporada

Como Wandinha, macabra e antissocial, se tornou ídolo infantil e superou polêmicas

Com humor sombrio, olhar impassível e avessa a interações sociais, Wandinha Addams não é exatamente o que se espera de uma heroína das crianças.

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 16:44

Jenna Ortega interpreta Wandinha, que está de volta para novos desafios Crédito: Reprodução digital | Netflix

A filha da família Addams é protagonista de "Wandinha", série da TV da Netflix que retorna para segunda temporada após quase três anos. É a série falada em língua inglesa mais vista da Netflix, à frente até de sucessos como "Stranger Things" e "Adolescência". No ranking geral, só perde para a sul-coreana "Round 6".>

Desde 2022, Wandinha dominou parte do mercado de produtos infantis, com sua cara mal-humorada estampada em roupas, brinquedos e guloseimas. Ela virou ainda estrela das festas infantis, e fez animadoras trocarem os vestidos coloridos das princesas da Disney pelos looks góticos.>

Nos novos capítulos, Wandinha se vê impelida a descobrir quem é o novo assassino misterioso que ronda a sua escola. De volta às aulas, ela se surpreende ao ser recebida como uma musa pelos alunos mais jovens porque derrotou um monstro na temporada anterior. É um espelho do culto a ela que se formou no mundo real, diz a atriz Emma Myers, que interpreta Enid Sinclair, uma descendente de lobisomens.>

"Wandinha fez as crianças perceberem que dá para ser malvado, desafiar autoridades e ainda assim ser aceito", afirma a pesquisadora Stella Caetano, autora de uma tese de doutorado sobre a personagem. Ela cita a cena em que a protagonista solta piranhas em uma piscina para atacar meninos valentões, ato que leva à sua expulsão do colégio.>

>

Cenas sombrias como essa, aliás, permanecem na nova temporada, ainda mais macabra, com ameaças sádicas, assassinatos e funerais. Por causa disso, a série segue sendo recomendada para maiores de 16 anos.>

Artigos publicados à época da primeira temporada discutem ainda se o sucesso da personagem teria a ver também com um suposto interesse das crianças neurodivergentes, especialmente de meninas autistas que podem apresentar comportamentos semelhantes aos de Wandinha, como dificuldade de socializar, rejeição a contato físico, expressão facial fixa e hiperfoco.>

Enquanto alguns especialistas defendem que a série faz bom retrato desse transtorno, outros dizem que a tentativa é rasa e estereotipada. "A série faz uma interpretação do que é autismo pelo olhar de pessoas não autistas", diz a britânica Angela Kingdon, escritora de livros sobre neurodivergências e apresentadora do podcast Autistic Culture.>

Apesar de crítica à abordagem da série, Kingdon reconhece que a trama tem mesmo potencial de gerar identificação na comunidade. Os criadores de "Wandinha" nunca se manifestaram sobre as teorias.>

A série marca ainda uma retomada do terror dedicado ao público infantil após um período de marasmo nesse filão. Se no passado dava para se amedrontar e rir na mesma medida com os vilões tapados de "Scooby-Doo", os monstros de "Coragem, o Cão Covarde", e as bruxas da Disney, hoje em dia o cinema e a TV parecem temer a ideia de assustar crianças.>

Quem ajudou a formatar esse gênero no cinema, aliás, foi Tim Burton, que dirigiu a animação "A Noiva Cadáver", e produziu "O Estranho Mundo de Jack", ambas conhecidas pela atmosfera macabra. Não à toa, ele foi escolhido pela Netflix para comandar "Wandinha".>

Quando a série estreou, Burton afirmou à Folha que hoje os estúdios entram em pânico se uma obra cutuca o politicamente correto. "Você não pode, por exemplo, brincar com a morte. Mas espera aí, estamos falando de ‘A Família Addams’.">

Ele é fã declarado de Jenna Ortega, a atriz que interpreta Wandinha nessa nova versão. Grande parte da repercussão da série, aliás, tem a ver com uma polêmica em que ela se envolveu meses depois do lançamento.>

Em uma entrevista, Ortega criticou os roteiristas da série, dizendo ter se recusado a gravar cenas que considerava desconexas e que mudou diálogos por conta própria, sem consultar os autores.>

A controvérsia tomou as redes sociais. Steven DeKnight, escritor da série "Demolidor", usou o X, antigo Twitter, para dizer que ela foi antiética e tóxica. A atriz depois virou piada na greve dos roteiristas, onde protestantes levantaram placas que diziam "sem roteiristas, Jenna Ortega não teria o que melhorar".>

Apesar da polêmica, ela foi promovida pela Netflix e se tornou uma das produtoras da segunda temporada. "Jamais diria que ajudei a melhorar a série", diz Ortega em entrevista por vídeo. "Tive um lugar à mesa dessa vez, todo mundo pôde explorar seu ofício com mais liberdade. Deixamos os escritores fazerem o que queriam, e os atores também.">

Segundo Myers, sua colega de elenco, Ortega se tornou uma porta-voz para os atores que sentissem algum desconforto ou tivessem alguma ideia. "Os roteiristas abriram espaço para nós fazermos comentários sobre os personagens", acrescenta Joy Sunday, que interpreta Bianca Barclay, uma personagem com poderes de persuasão.>

Ortega recebeu a bênção até de Catherine Zeta-Jones, vencedora do Oscar que interpreta Mortícia, a mãe dos Addams. "Eu e Luis Guzmán temos muitas demonstrações de afeto na série, e tínhamos medo às vezes de cruzar os limites", diz ela, mencionando o ator que interpreta Gomez, o pai de Wandinha. "Jenna disse para não pararmos porque estava lindo.">

Hoje aos 22 anos, Ortega já reclamou de não se sentir ouvida por ser mulher e jovem em uma indústria dominada por homens. Ela tinha 18 quando foi escalada para "Wandinha".>

Se tornou então o nome mais quente do cinema de horror, tendo atuado em "X: A Marca da Morte", nos últimos capítulos da franquia "Pânico", em "Os Fantasmas Ainda se Divertem", também de Burton, e no clipe de "Taste", da cantora Sabrina Carpenter, que mistura sensualidade a assassinatos. Seu filme mais recente, "A Morte de um Unicórnio", uma comédia sombria, estreia no Brasil este mês.>

Não era um plano enveredar para o terror, Ortega afirma, mas calhou de ela só receber testes desse tipo depois que sua carreira decolou. "Adoram me ver coberta de sangue", diz, e dá risada.>

Outro fator que explica a tração de "Wandinha" entre o público infantil são as redes sociais. A série viralizou, especialmente no TikTok, por causa da cena em que a protagonista faz uma coreografia bizarra, com braços jogados para cima e olhos estatelados. Ao fundo toca "Goo Goo Muck", da banda The Cramps.>

O viral ganhou ainda mais força quando fãs editaram as imagens originais para trocar a canção por "Bloody Mary", que Lady Gaga tinha lançado há mais de dez anos. A faixa, até então esquecida, foi parar entre as mais tocadas do Spotify. Deu tão certo que a cantora entrou para o elenco da segunda temporada, agora com uma música inédita.>

Ao site The Hollywood Reporter, a diretora de conteúdo da Netflix Bela Bajaria afirmou que a dancinha ajudou mesmo a impulsionar a série. Não à toa, a terceira temporada já foi confirmada, o que é raro para a Netflix, frequentemente criticada por cancelar suas produções sem dó nem piedade.>

WANDINHA - 2ª TEMPORADA

Quando estreia? Nesta quarta (6), na Netflix



Nesta quarta (6), na Netflix Classificação: 16 anos



16 anos Elenco: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán



Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán Produção : EUA, 2025



: EUA, 2025 Criação: Alfred Gough & Miles Millar

>

