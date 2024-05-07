Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família Addams

Gravações da 2ª temporada de 'Wandinha' começam com cinco novos atores

Também há os artistas que retornam e entram para o elenco principal da série da Netflix, como Catherine Zeta-Jones
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:25

Gravações da 2ª temporada de 'Wandinha' Crédito: Divulgação
As gravações da segunda temporada de "Wandinha" (Netflix) já começaram. Os novos episódios contarão com cinco novos atores no elenco.
Para a nova temporada, o streaming anunciou novos atores que se juntam ao time principal. São eles: Steve Buscemi ("O Grande Lebowski" e "Boardwalk Empire"), Billie Piper ("A Grande Entrevista" e "O Dilema de Suzie"), Evie Templeton ("Return to Silent Hill, O Senhor do Caos"), Owen Painter ("As Pequenas Coisas da Vida" e "The Handmaid's Tale") e Noah Taylor ("Law & Order: Organized Crime" e "Park Avenue").
Além disso, também há os artistas que retornam e entram para o elenco principal, que são o seguinte: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo.
Também há os atores convidados. Christopher Lloyd ("A Família Addams" e "De Volta Para o Futuro"), Joanna Lumley ("A Grande Ilusão" e "Absolutely Fabulous"), Thandiwe Newton ("Westworld" e "Crash - No Limite"), Frances O'Connor ("The Missing" e "The Twelve"), Haley Joel Osment ("O Método Kominsky"), Heather Matarazzo ("O Diário da Princesa" e "Pânico") e Joonas Suotamo.
A Netflix informou que as gravações iniciaram na Irlanda. O personagem queridinho dos fãs, Mãozinha, entregou os roteiros ao elenco no set de filmagem.
Os criadores, roteiristas e showrunners Al Gough e Miles Millar falaram da emoção com o início das gravações. "Estamos muito animados com toda a família Addams entrando para a Escola Nunca Mais nesta temporada, juntamente com um elenco dos sonhos, com vários ícones e novos rostos".

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados