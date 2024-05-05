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FIlmes e séries

Veja 5 lançamentos do Max para assistir em maio

Confira os melhores lançamentos, desde comédia e drama até documentários, como o que conta a vida do ex-jogador Romário
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Maio de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Fique por dentro dos lançamentos do streaming para o mês de maio Crédito: Hamara | Shutterstock
Em maio, a plataforma de streaming Max traz uma seleção de lançamentos imperdíveis para os fãs de séries e filmes. Entre os destaques, estão a nova temporada da série de comédia “Hacks” e o filme “Garra de Ferro”, que narra a saga da família Von Erich na luta livre.
Entre as novidades do mês, a série de animação “Sociedade da Virtude” oferece humor ácido com super-heróis brasileiros, enquanto a série documental “Romário, O Cara” revela a vida do lendário jogador de futebol. E, para quem gosta de reality show, estreia também “Quilos Mortais Brasil”.
Confira, a seguir, mais informações sobre os lançamentos do Max em maio.
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“Hacks” explora a improvável relação de mentorias entre uma comediante lendária e uma jovem escritora de comédia Crédito: Reprodução | Max

1. Hacks – 3ª temporada (02/05)

A próxima temporada de Hacks, composta por nove episódios, apresenta dois episódios de início, seguidos por dois episódios a cada semana. A série acompanha a improvável relação de mentoria entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma jovem escritora de comédia desafiadora e marginalizada.
Um ano após sua separação, Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) está desfrutando do sucesso de seu especial de stand-up , enquanto Ava (interpretada por Hannah Einbinder) busca novas oportunidades em Los Angeles.
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“Sociedade da Virtude” combina humor ácido, críticas sociais e referências à cultura pop Crédito: Reprodução | Max

2. Sociedade da Virtude (03/05)

Lançada em 2017 pelo roteirista Ian SBF e com ilustrações de Thobias Daneluz, “Sociedade da Virtude” narra as aventuras dos super-heróis brasileiros Pantera Ruiva, Tenente Patriota, Salamandra Branca e Majestosa.
Repleta de humor ácido, críticas sociais e referências à cultura pop, a animação se passa na fictícia cidade de Megalópolisville e conta com dublagens de renomados profissionais do audiovisual, incluindo Guilherme Briggs, responsável pela voz da Pantera Ruiva.
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“Quilos Mortais Brasil” acompanha nove indivíduos na jornada contra a obesidade Crédito: Reprodução | Max

3. Quilos Mortais Brasil (09/05)

Com direção geral de Gabriel Hein e direção criativa de Allan Lico, Quilos Mortais Brasil acompanha nove pessoas de contextos diversos, unidas pela mesma luta: os números elevados na balança. Ao longo do programa, é retratado o cotidiano desses brasileiros , expondo suas narrativas e os desafios decorrentes do excesso de peso. Além disso, a produção foca o árduo caminho em direção à transformação de suas vidas, buscando uma saúde melhor e resgatando a autoestima perdida.
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“Garra de Ferro” retrata a história real e comovente da dinastia de luta livre Von Erich Crédito: Reprodução | Max

4. Garra de Ferro (10/05)

O filme retrata a história real e comovente da família Von Erich, uma dinastia da luta livre. Os irmãos inseparáveis Von Erich, interpretados no filme por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons, deixaram sua marca no competitivo mundo do wrestling profissional nos anos 1980. Enquanto a família celebrava grandes triunfos no esporte , também enfrentava profundas tragédias. Diante da dualidade entre tragédia e sucesso, e sob a influência dominadora do pai e treinador, vivido por Holt McCallany, os irmãos buscam deixar a marca neste palco grandioso do esporte.
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“Romário: O Cara” oferece um olhar íntimo sobre a vida e carreira do renomado jogador de futebol brasileiro Crédito: Reprodução | Max

5. Romário: O Cara (23/05)

“Romário: O Cara” se trata de uma série documental que aborda a trajetória de um dos maiores ícones do futebol brasileiro e mundial. Composta por seis episódios, a produção mergulha na vida do astro a partir de 1992, destacando sua controvérsia com a seleção brasileira ao se recusar a ficar no banco de reservas.
A partir desse ponto, são revelados diversos segredos dos bastidores e aspectos da vida de Romário que nunca foram discutidos, incluindo o sequestro de seu pai às vésperas da Copa do Mundo. Além disso, a série destaca o percurso de Romário em clubes estrangeiros, como o PSV da Holanda e o Barcelona da Espanha.

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