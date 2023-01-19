Claudia Ohana performa Wandinha e relembra tempo de ‘Vamp’

Claudia Ohana Crédito: Instagram/@ohanareal

A série Wandinha ganhou destaque nas redes sociais com a icônica dança de Goo Goo Muck, da banda americana The Cramps, performada pela personagem de Jenna Ortega. Na última quarta-feira, 18, Claudia Ohana também decidiu entrar na onda, e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Segundo a atriz, a dança é uma comemoração aos 600 mil seguidores no Instagram. "Super feliz que agora somos 600K. Para comemorar, resolvi entrar na trend da dança da Wandinha, mas é claro que Natasha não se aguentou e apareceu", legendou, relembrando, ainda, sua famosa personagem da novela Vamp (1991)