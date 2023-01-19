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Claudia Ohana performa Wandinha e relembra tempo de ‘Vamp’

Dança da atriz trouxe nostalgia de sua personagem Natasha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:27

Claudia Ohana
Claudia Ohana Crédito: Instagram/@ohanareal
A série Wandinha ganhou destaque nas redes sociais com a icônica dança de Goo Goo Muck, da banda americana The Cramps, performada pela personagem de Jenna Ortega. Na última quarta-feira, 18, Claudia Ohana também decidiu entrar na onda, e compartilhou o momento em suas redes sociais.
Segundo a atriz, a dança é uma comemoração aos 600 mil seguidores no Instagram. "Super feliz que agora somos 600K. Para comemorar, resolvi entrar na trend da dança da Wandinha, mas é claro que Natasha não se aguentou e apareceu", legendou, relembrando, ainda, sua famosa personagem da novela Vamp (1991)
A publicação está divertindo anônimos e famosos e coleciona comentários como "linda", "a Natasha voltou", "uma vampira não envelhece mesmo" e "Natasha é muito melhor que a Wandinha".

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