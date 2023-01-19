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Anderson, do Molejo, anuncia cura do câncer: "Graças a Deus"

Cantor fez a revelação no "Encontro com Patrícia Poeta": "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia", adiantou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:06

O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, deu uma ótima notícia aos fãs durante participação do conjunto na edição desta quinta (19) do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo.
Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram
Ele contou que está curado do câncer inguinal, do qual foi diagnosticado em outubro. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar", comentou.
Anderson também agradeceu o carinho dos fãs e, sobretudo, dos colegas de banda. "Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes", festejou o músico, que continuou se apresentando com o Molejo ao longo do tratamento.
"Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação. O bom é que eu tenho uma atividade física, que eu sempre faço, não faço, e isso me ajudou muito. Essa alegria [do público] também ajuda", acrescentou.

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