Anderson, do Molejo, anuncia cura do câncer: "Graças a Deus"

O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, deu uma ótima notícia aos fãs durante participação do conjunto na edição desta quinta (19) do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo.

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram

Ele contou que está curado do câncer inguinal, do qual foi diagnosticado em outubro. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar", comentou.

Anderson também agradeceu o carinho dos fãs e, sobretudo, dos colegas de banda. "Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes", festejou o músico, que continuou se apresentando com o Molejo ao longo do tratamento.