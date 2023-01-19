Billie Eilish consegue ordem de restrição temporária contra fã obcecado

No Time to Die, de Billie Eilish e Finneas O'Connell, ganha Oscar melhor canção Crédito: Reuters/Folhapress

Billie Eilish pediu uma ordem de restrição contra Christopher Anderson, de 39 anos, um homem que se diz fã da cantora e que tem incomodado ela e a família. De acordo com o TMZ, nesta terça, 18, o juiz concedeu uma ordem temporária até a realização da audiência no próximo mês.

Segundo os documentos legais obtidos pelo site americano, a proteção abrange Billie, seus pais e seu irmão, Finneas. O pai da artista relatou que Anderson chegou a ir até a casa da família várias vezes, dizendo amar muito a cantora e o desejo de conhecê-la pessoalmente.

A polícia foi chamada em cinco ocasiões e documentou as ocorrências. O fato gerou "ansiedade, medo e angústia emocional" em Billie Eilish por conta da segurança dela e de seus entes.