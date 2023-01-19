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Em 2010

Ex-BBB Dicesar diz que contraiu doença durante programa

Participante da edição de 2010 afirma que infecção foi decorrente do ar-condicionado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:37

Dicesar Ferreira, do BBB 10
Dicesar Ferreira, do BBB 10 Crédito: Instagram/@dicesaroficial
O maquiador Dicesar, do BBB 10, contou durante uma entrevista que teve que lidar por anos com uma infecção no ouvido que começou dentro do reality show, e disse que o tratamento foi longo.
"Olha, eu vou confessar para vocês que o ar-condicionado é de matar. Eu peguei uma infecção no ouvido e precisei conviver com ela por anos por causa do Big Brother Brasil", afirmou, durante uma entrevista ao programa "A Tarde É Sua", da Rede TV!. "Eu tomei muito remédio! Eu fiquei doente dentro do BBB por causa do daquele ar".
O ex-brother também citou experiências estranhas que viveu em um canto da casa, mas disse que pode ser por conta da decoração da casa. "Tem uma parte que ninguém fala. Ali, quando a gente sobe uma escadinha para lavar roupa no tanque, é um lugar que arrepia a gente todinho. É uma coisa muito louca. Ali, já entrou macaquinho, gato, passarinho", comentou.
"A mata se mistura com a pintura. Daí vem bichos mesmo, além de ventos da floresta. Sabe, eu acredito muito nisso, até porque é uma mata pesada", completou.

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