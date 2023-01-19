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Cantora

Mesmo confinada no BBB, Bruna Griphao divulga capa do single ‘Bandida’ e aposta na carreira musical

Com mais de 14 anos de trajetória na dramaturgia, Bruna Griphao se prepara para se lançar como cantora profissional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 08:37

Bruna Griphao é atriz e está no BBB 23
Bruna Griphao é atriz e está no BBB 23 Crédito: Instagram/@brunagriphao
A atriz Bruna Griphao, que está confinada no BBB 23, divulgou a capa de seu primeiro single. Bandida estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 6 de fevereiro e é uma aposta da atriz no ramo musical.
“A ideia de lançar a música enquanto eu estou no BBB é aproveitar o momento. Essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem”, afirma. “Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.”.
Dias antes de entrar para o BBB 23, Bruna postou vídeos cantando nos stories do Instagram uma música de Gloria Groove e surpreendeu os seus seguidores. A repercussão positiva tomou conta da web.
Na dramaturgia, ela já tinha comprovado o seu talento vocal. Isso porque quando interpretou a roqueira Giovana em Malhação, Bruna já soltava a voz. Também na novela Orgulho e Paixão, a personagem dela, Lydia Bennet, entregou para o público duas cenas musicais.

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