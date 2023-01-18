BBB 23: "Tô Por Dentro" ganha nova temporada com mais interatividade

Will Loyola apresenta o programa 'Tô Por Dentro', na TV Gazeta Crédito: TV Gazeta

O "Big Brother Brasil" já está no ar e o "programete" que traz o olhar capixaba sobre o dia a dia da casa mais vigiada do país voltou à TV Gazeta. A terceira edição do "Tô Por Dentro" está repleta de novidades, com um novo cenário, mais tecnológico, e a participação da audiência em games diretamente do estúdio.

"Tem muitas surpresas vindo por aí! Vai rolar 'Big Day', dias de ações com brincadeiras e desafios em vários pontos do Estado, e claro que o 'Tô Por Dentro' estará junto cobrindo com flashes e conteúdos na programação”, destaca o apresentador Will Loyola.

Para o Gerente de Operação e Programação, Kassius Sipolati, o programa faz sucesso por juntar o "capixabismo", o entretenimento do "BBB" e muito humor. "Traz para mais perto da nossa realidade tudo que se passa no reality", acredita o gestor. O programa tem entradas durante a programação diária da TV Gazeta, portanto, fique ligado!

Neste ano, o "Tô Por Dentro" continua sendo multiplataforma, por estar presente também nas redes sociais da TV Gazeta e na rádio Litoral FM, onde estão sendo transmitidos boletins diários que vão ao ar de segunda a sexta, às 13h40 e às 18h20.