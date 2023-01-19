BBB 23: Coren condena fala de Fred Nicácio sobre atuação da enfermagem

Comentário do brother atingiu profissionais dentro e fora do reality show Crédito: Instagram/@frednicacio

Fred Nicácio protagonizou polêmica no Big Brother Brasil 23, após expor uma situação passada com uma enfermeira. A fala repercutiu dentro e fora do programa, fez o participante Cezar Black chorar e o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) emitir uma nota de repúdio.

Na piscina com alguns colegas de confinamento, Fred Nicácio contou ter sofrido racismo de uma enfermeira, que duvidou de sua capacidade de se tornar médico. “Eu era fisioterapeuta e vi um médico entubando [um paciente] e falei assim: ‘Eu queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse: ‘Sai para lá, menino. Isso dai é só para médico’. Sete anos depois, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicácio. Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. É assim que a gente trata racista”, relatou.

1 Racistas devem ser presos

2 Por fazer medicina, fisioterapeuta não dá volta por cima, apenas muda de profissão

3 Não existe hierarquia entre fisio, medicina e enfermagem

4 “Minha enfermeira” é uma fala exclusiva de pacientes

5 Não se combate preconceito com preconceito #BBB23 pic.twitter.com/TrHUNBk502 — Marcos Wesley (@marcoswesleymw) January 18, 2023

Mais tarde, em conversa com sua dupla Domitila, Cezar Black, que é enfermeiro, se disse ofendido pelo colega. Em lágrimas, ele pontuou a importância da profissão: “Isso é uma coisa que brigamos todos os dias. (...) A enfermagem vai estar do dia que você nasce, na hora da UTI, quando você tá internado, sofrendo... até quando você morreu. Quem prepara o seu corpo é a enfermagem. Nós somos a primeira passagem quando você vem ao mundo e a última. Então nossa classe é fod*, trabalha mais que todas as outras classes e não tem reconhecimento”.

eu chorei junto c Cezar! profissionais da saúde entendem o que é esse sentimento aqui. profissionais negros ainda mais pic.twitter.com/eHcF52PykO — #BBB23 - Preta (@pretademaiss) January 18, 2023

A situação, então, chamou a atenção das redes sociais, em especial do Coren-SP. No Instagram, na última quarta-feira, 18, o Conselho emitiu uma nota de repúdio à fala de Fred Nicácio, destacando que “a enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas”.

“A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria”, concluiu.