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Justiça

Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo e será julgado por morte em ‘Rust’

Hannah Gutierrez Reed, que providenciou a arma que matou Halyna Hutchins, também enfrentará a acusação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:04

Alec Baldwin nos bastidores do filme
Alec Baldwin nos bastidores do filme "Rust"; ele apagou imagem de suas redes sociais após acidente Crédito: Instagram/alecbaldwininsta
O ator Alec Baldwin foi acusado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será julgado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust. A gerente de filmagem Hannah Gutierrez-Reed, que providenciou a arma que matou Halyna, também enfrentará a mesma acusação.
“Depois de uma análise minuciosa, determinei que há evidências suficientes”, diz a promotora responsável pelo caso em um comunicado divulgado pela BBC. “Do meu ponto de vista, ninguém está acima da lei, e todos merecem justiça”, completa.
O acidente que matou a diretora aconteceu em outubro de 2021 em Santa Fé, no Novo México. Baldwin disparou uma arma que deveria apenas conter balas de festim, mas que acabou atingindo e matando a Halyna.
Em novembro, o ator chegou a processar a equipe responsável pelo filme. O retorno das filmagens estava previsto para janeiro deste ano, mas, após a recente decisão, não existem novas informações sobre uma possível retomada.

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