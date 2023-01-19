Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo e será julgado por morte em ‘Rust’

Alec Baldwin nos bastidores do filme "Rust"; ele apagou imagem de suas redes sociais após acidente Crédito: Instagram/alecbaldwininsta

O ator Alec Baldwin foi acusado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será julgado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust. A gerente de filmagem Hannah Gutierrez-Reed, que providenciou a arma que matou Halyna, também enfrentará a mesma acusação.

“Depois de uma análise minuciosa, determinei que há evidências suficientes”, diz a promotora responsável pelo caso em um comunicado divulgado pela BBC. “Do meu ponto de vista, ninguém está acima da lei, e todos merecem justiça”, completa.

O acidente que matou a diretora aconteceu em outubro de 2021 em Santa Fé, no Novo México. Baldwin disparou uma arma que deveria apenas conter balas de festim, mas que acabou atingindo e matando a Halyna.