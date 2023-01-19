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Cachorro de MC Poze do Rodo come maconha e vai parar no hospital

Animal, cujo nome é Zé Droguinha, já está bem e em casa. "Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou", afirmou o cantor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:28

MC Poze do Rodo e seu cachorro
MC Poze do Rodo e seu cachorro Crédito: Reprodução
O funkeiro MC Poze do Rodo contou aos seus seguidores que seu cãozinho, cujo nome é Zé Droguinha, comeu maconha e foi parar no hospital. Felizmente, o animal está bem e já voltou para casa.
"Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando e bateu neurose e já mandei levar no veterinário", disse o cantor que mostrou parte da conversa com a veterinária.
Segundo o artista, fazia apenas um dia que ele estava como cão, mas após o episódio, resolveu doar. "Meu coração apertou. Vou dar para minha mãe ou meu pai, é muita ‘responsa’. Não dá mais para ficar com o cachorro, é comida e água na hora certinha", disse.
Em setembro do ano passado, Poze assustou seus fãs ao publicar fotos de seu carro destruído após um acidente. "Meu carrinho antigão comigo, minha x3", escreveu.
"O mais importante é que quem foi na missão para mim está bem. É o mais importante. Meu xodózinho", completou na legenda da foto, compartilhada em seus stories. Em seguida, ele explicou que não estava no volante nem no carro quando o acidente aconteceu.
"Quem estava eram os meus soldados, que estão todos bem. Isso que importa, tem mais Deus para dar do que diabo para tirar", disse. Em outro stories, uma seguidora lembrou uma oração que Poze compartilhou, em que uma religiosa pedia para ele tomar cuidado com o volante.

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