Cachorro de MC Poze do Rodo come maconha e vai parar no hospital

MC Poze do Rodo e seu cachorro Crédito: Reprodução

O funkeiro MC Poze do Rodo contou aos seus seguidores que seu cãozinho, cujo nome é Zé Droguinha, comeu maconha e foi parar no hospital. Felizmente, o animal está bem e já voltou para casa.

"Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando e bateu neurose e já mandei levar no veterinário", disse o cantor que mostrou parte da conversa com a veterinária.

Segundo o artista, fazia apenas um dia que ele estava como cão, mas após o episódio, resolveu doar. "Meu coração apertou. Vou dar para minha mãe ou meu pai, é muita ‘responsa’. Não dá mais para ficar com o cachorro, é comida e água na hora certinha", disse.

Em setembro do ano passado, Poze assustou seus fãs ao publicar fotos de seu carro destruído após um acidente. "Meu carrinho antigão comigo, minha x3", escreveu.

EITA! Cachorro do Mc poze foi parar no veterano após comer baseado. O Cachorro foi apelidado de “Zé Droguinha”. pic.twitter.com/O3vUyPDdi0 — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) January 18, 2023

"O mais importante é que quem foi na missão para mim está bem. É o mais importante. Meu xodózinho", completou na legenda da foto, compartilhada em seus stories. Em seguida, ele explicou que não estava no volante nem no carro quando o acidente aconteceu.