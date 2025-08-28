Cinema

Ator Jackson Antunes será homenageado no 7º FestCine Pedra Azul

Ator mineiro será celebrado no FestCine Pedra Azul com troféu, joia exclusiva e uma programação especial aberta ao público em Domingos Martins

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:49

Ator Jackson Antunes será homenageado no 7º FestCine Pedra Azul Crédito: Globo/Léo Rosario

O ator Jackson Antunes será o grande homenageado da 7ª edição do FestCine Pedra Azul, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, em Domingos Martins. A cerimônia de tributo está marcada para a noite de 26 de setembro, no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel, e será conduzida pelos atores Priscilla Reis e Enzo Ciolini. A entrada é gratuita.

Antunes receberá o troféu Rota do Lagarto, símbolo do festival, além de uma joia exclusiva criada pela designer capixaba Ivana Izoton. Para os organizadores Alex Reis e Marcoz Gomez, a homenagem é um reconhecimento à trajetória de um artista que carrega nas telas e nos palcos a essência da cultura brasileira.

“Jackson representa a alma do Brasil. Sua carreira traduz a força da cultura popular e do homem do interior, sempre com verdade e grandeza. É uma honra para o nosso festival reconhecê-lo”, afirmam os idealizadores.

Carreira marcada por versatilidade

Ator Jackson Antunes Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Natural de Janaúba, em Minas Gerais, Jackson Antunes estreou na televisão em 1991 com o personagem Damião, na novela Renascer, papel que lhe rendeu prêmios como Troféu Imprensa e APCA. Desde então, acumulou quase 40 trabalhos na TV, incluindo atuações marcantes em A Favorita (2008) e na série Amorteamo (2017).

No cinema, soma mais de 20 produções, entre elas Dois Filhos de Francisco, O Palhaço, Getúlio e Mais Forte que o Mundo, este último vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e posteriormente transformado em minissérie premiada com o Emmy Internacional.

Nos palcos, brilhou em espetáculos como o monólogo Memória de Embornal, dirigido por Tizuka Yamazaki, e também se destacou na música, com discos dedicados a nomes como Luiz Gonzaga, Os Nonatos e Mazzaropi.

Programe-se

7º FestCine Pedra Azul

Quando: 24 a 27 de setembro

24 a 27 de setembro Onde: Hotel Vista Azul e Aroso Paço Hotel, Pedra Azul – Domingos Martins

Hotel Vista Azul e Aroso Paço Hotel, Pedra Azul – Domingos Martins Entrada: gratuita

gratuita Mais informações: Instagram @festcinepedraazul | www.festcinepedraazul.com.br

