Cacau Protásio sobre A Sogra Perfeita 2: “Risada também traz reflexão”

Em entrevista a HZ, Cacau destacou que a continuação vai além da comédia romântica e ainda relembrou uma famosa frase do ator e amigo Paulo Gustavo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:41

Depois do sucesso do primeiro filme, Neide está de volta às telonas em "A Sogra Perfeita 2", que chega aos cinemas no dia 11 de setembro. Interpretada por Cacau Protásio, a personagem segue enfrentando dilemas entre amor, independência e as pressões familiares - sempre com muito humor, mas também com espaço para reflexão.

Em entrevista a HZ, Cacau destacou que a continuação vai além da comédia romântica: “É um filme que fala de amor, amizade, respeito, união. As pessoas vão se divertir muito, acredito que vão chorar, mas também sairão do cinema entendendo o que é parceria, que é isso que precisamos no nosso mundo”.

Para a atriz, a trajetória de Neide traz camadas importantes sobre o universo feminino. “Ao mesmo tempo que muitas mulheres têm o desejo de casar, também existe o medo. Neide já passou por um casamento com um marido mulherengo, criou filhos sozinha, e por isso criou uma casca. Ela é um pouco ogra, mas é uma forma de se proteger”, explicou.

Riso como resistência

Cacau também falou sobre o papel da comédia no cinema brasileiro e relembrou uma famosa frase do ator Paulo Gustavo, falecido em 2021. "Um amigo que já partiu desse plano disse que 'rir é um ato de resistência', e estamos aqui resistindo”.

“A gente precisa levar o riso. Passamos por anos difíceis na pandemia, e o que salvou foi Deus, o SUS e a comédia. Sempre digo que sou atriz e médica do riso. Nossa arte traz risada, mas também traz reflexão e ensinamento", completa.

Sinopse

No novo filme dirigido por Cris D'Amato e Bianca Paranhos, Neide conquista sua independência depois de muito esforço, mas o pedido de casamento do namorado, o padeiro português Oliveira, balança essa liberdade recém-conquistada. Ao recusar, ela é surpreendida com a chegada da sogra portuguesa, que desembarca de mala e cuia para organizar um casamento que Neide não quer viver.

No meio da pressão, Neide (personagem de Cacau Protásio) ainda se vê em conflito com sua melhor amiga Sheila e precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro. Entre risos e dramas, o longa promete arrancar gargalhadas do público, mas também deixar lições sobre coragem, amizade e a força de se reinventar.

