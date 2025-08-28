Editorias do Site
Cacau Protásio sobre A Sogra Perfeita 2: “Risada também traz reflexão”

Em entrevista a HZ, Cacau destacou que a continuação vai além da comédia romântica e ainda relembrou uma famosa frase do ator e amigo Paulo Gustavo

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:41

Atriz contou detalhes para HZ sobre o longa e revelou curiosidades dos bastidores

Depois do sucesso do primeiro filme, Neide está de volta às telonas em "A Sogra Perfeita 2", que chega aos cinemas no dia 11 de setembro. Interpretada por Cacau Protásio, a personagem segue enfrentando dilemas entre amor, independência e as pressões familiares - sempre com muito humor, mas também com espaço para reflexão.

Em entrevista a HZ, Cacau destacou que a continuação vai além da comédia romântica: “É um filme que fala de amor, amizade, respeito, união. As pessoas vão se divertir muito, acredito que vão chorar, mas também sairão do cinema entendendo o que é parceria, que é isso que precisamos no nosso mundo”.

Para a atriz, a trajetória de Neide traz camadas importantes sobre o universo feminino. “Ao mesmo tempo que muitas mulheres têm o desejo de casar, também existe o medo. Neide já passou por um casamento com um marido mulherengo, criou filhos sozinha, e por isso criou uma casca. Ela é um pouco ogra, mas é uma forma de se proteger”, explicou.

A atriz Cacau Protásio estrela o filme A Sogra Perfeita 2
A atriz Cacau Protásio estrela o filme A Sogra Perfeita 2 Crédito: Prime Video

Riso como resistência

Cacau também falou sobre o papel da comédia no cinema brasileiro e relembrou uma famosa frase do ator Paulo Gustavo, falecido em 2021. "Um amigo que já partiu desse plano disse que 'rir é um ato de resistência', e estamos aqui resistindo”.

“A gente precisa levar o riso. Passamos por anos difíceis na pandemia, e o que salvou foi Deus, o SUS e a comédia. Sempre digo que sou atriz e médica do riso. Nossa arte traz risada, mas também traz reflexão e ensinamento", completa.

Sinopse

No novo filme dirigido por Cris D'Amato e Bianca Paranhos, Neide conquista sua independência depois de muito esforço, mas o pedido de casamento do namorado, o padeiro português Oliveira, balança essa liberdade recém-conquistada. Ao recusar, ela é surpreendida com a chegada da sogra portuguesa, que desembarca de mala e cuia para organizar um casamento que Neide não quer viver.

No meio da pressão, Neide (personagem de Cacau Protásio) ainda se vê em conflito com sua melhor amiga Sheila e precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro. Entre risos e dramas, o longa promete arrancar gargalhadas do público, mas também deixar lições sobre coragem, amizade e a força de se reinventar.

CONFIRA ENTREVISTA COM AS DIRETORAS

A Sogra Perfeita 2 é um filme dirigido por Cris D'Amato com Cacau Protásio

