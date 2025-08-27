Streaming

HBO Max aumenta valores de assinaturas no Brasil; veja novos preços

Serviço de streaming notificou os usuários sobre o novo valor, que entra em vigor a partir de 26 de setembro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:24

A série Friends está no catálogo da HBO Max Crédito: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures

A HBO Max anunciou um reajuste nos preços das assinaturas nesta terça-feira (26).

O serviço de streaming notificou os usuários sobre o novo valor, que entra em vigor a partir de 26 de setembro.

O serviço vai custar entre R$ 29,90 e R$ 55,90, a depender do plano selecionado. Veja abaixo os reajustes.

Plano básico com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 29,90 Plano standard: de R$ 29,90 para R$ 44,90 Plano platinum: de R$ 39,90 para R$ 55,90 Os valores mudam também para os planos anuais:

Plano básico com anúncios: 12 vezes de R$ 29,90 Plano standard: 12 vezes de R$ 34,90 Plano platinum: 12 vezes de R$ 44,90 A HBO Max tem séries de sucesso no Brasil, como "Friends", "White Lotus", "The Last of Us" e "The Handmaid's Tale", além de filmes como Harry Potter.

Este vídeo pode te interessar