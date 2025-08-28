Show

Lagum apresenta turnê “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” em Vitória

Show reúne hits que marcaram a trajetória da Lagum e músicas do mais recente trabalho, lançado em maio

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:30

A banda mineira Lagum desembarca no ES Crédito: Breno Galtier

Quem nunca cantarolou “Deixa” ou se emocionou com “Oi”? Esses e outros sucessos vão embalar o público capixaba neste sábado (30), quando a banda Lagum traz para Vitória a turnê “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”. O show acontece no Embrazado, em Vitória, e promete uma noite intensa e cheia de energia.

O espetáculo reúne as músicas do quinto álbum de estúdio, lançado em maio, e sucessos que marcaram a trajetória do grupo mineiro. Conhecida pela energia visceral nos palcos, a Lagum promete uma apresentação intensa, com arranjos exclusivos e uma atmosfera catártica que conecta som, imagem e emoção.

Mais do que um show, a turnê foi pensada como uma experiência sensorial. A mistura de rock, pop, reggae e indie se soma a reflexões sobre a vida urbana, os afetos e as dores do cotidiano. O resultado é um espetáculo que faz dançar e pensar ao mesmo tempo, numa entrega que virou marca registrada da banda.

Com sessões esgotadas em várias capitais, a turnê segue pelo Brasil até o fim de 2025. A partir de abril de 2026, o grupo leva o projeto para a Europa, com apresentações em Berlim, Amsterdã, Paris, Londres, Dublin, Barcelona, Porto e Lisboa.

A banda mineira Lagum traz a turnê As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” Crédito: Breno Galtier

Sobre Lagum

Formada em 2014, em Belo Horizonte, por Pedro Calais (voz), Zani (Otávio Cardoso) e Jorge (Glauco Borges) nas guitarras, e Chico (Francisco Jardim) no baixo, a Lagum ganhou espaço rápido no cenário nacional. Além dos hits que explodiram nas rádios e plataformas digitais, o grupo já soma três indicações ao Grammy Latino.

A trajetória também carrega a memória de Tio Wilson (Breno Braga), baterista que faleceu em 2020 e segue eternizado nos trabalhos da banda. Entre experimentações sonoras, visuais marcantes e projetos sempre próximos do público, a Lagum se consolidou como uma das formações mais inventivas e queridas da música brasileira atual.

Informações

Lagum – Turnê “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”

Data: Sábado (30)

Sábado (30) Atrações: Dj Leandro Netto, Samba Soul, Lagum

Dj Leandro Netto, Samba Soul, Lagum Local: Embrazado Vitória - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

Embrazado Vitória - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória Horário: A partir das 21h

A partir das 21h Ingressos: Disponíveis na plataforma ZIG - R$ 110 (meia-entrada - 6º lote) + taxa

Disponíveis na plataforma ZIG - R$ 110 (meia-entrada - 6º lote) + taxa Classificação: 18 anos

