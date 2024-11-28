6 filmes brasileiros sobre Natal para assistir em dezembro

Filme Tudo Bem no Natal que Vem Crédito: DESIREE DO VALLE / Divulgação / Netflix

O final do ano está chegando, e com ele, a magia do Natal! Para muitos, não há nada melhor do que aproveitar essa época festiva assistindo a filmes que aquecem o coração, celebram a união e a esperança. Mas que tal dar um toque especial e explorar a produção cinematográfica brasileira? Temos uma lista perfeita para você!

Selecionamos seis filmes nacionais que trazem a essência do Natal, repleta de humor, emoção e, claro, muito amor. Prepare-se para momentos inesquecíveis com essas histórias que prometem conquistar toda a família. Prepare a pipoca, ajuste as luzinhas da árvore e mergulhe nessa maratona natalina!

1. Fuga de Natal (2018)

Cena do filme 'Fuga de Natal', de Gui Campos Crédito: Janine Moraes/ Globo / Divulgação

Em "Fuga de Natal", a amizade entre três veteranos — um pioneiro da construção de Brasília, um ex-ator e uma senhora inquieta — vira uma missão de vida. Os três se juntaram para fugir de um lar de idosos e viver um Natal daqueles. Este especial de Natal é o tipo de filme que vai te fazer se perguntar como não o conhecia ainda.

2. Tudo Bem no Natal que Vem (2020)

Filme Tudo Bem no Natal que Vem Crédito: DESIREE DO VALLE / Divulgação / Netflix

Jorge (Leandro Hassum) não apoia o Natal, apesar de fazer aniversário na mesma época. Ele fica preso num loop temporal do dia 24 de dezembro e, agora, esse homem rabugento vai aprender o que realmente importa. Prepare-se para muitas risadas e algumas lágrimas.

3. Um Natal Cheio de Graça (2022)

Cena do Filme Um Natal Cheio de Graça Crédito: Reprodução Netflix

Carlinhos (Sérgio Malheiros) fica desiludido quando vai pedir a namorada em casamento e acaba descobrindo uma traição. Ele então conhece Graça (Gkay), que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família. Mas Carlinhos logo descobre que foi uma estratégia péssima, pois a mulher começa a tumultuar a ceia de Natal na mansão da matriarca da família, a Lady Sofia (Vera Fischer).

4. O Primeiro Natal do Mundo (2023)

Filme "O Primeiro Natal do Mundo" Crédito: Reprodução Prime Video

Quando o Natal simplesmente desaparece da noite para o dia, a família Pinheiro Lima – formada por Pepê (Lázaro Ramos), um professor viúvo, suas duas filhas e sua esposa Tina (Ingrid Guimarães) – precisa recriar o feriado, seu espírito e suas tradições nem um pouco brasileiras, em um mundo onde ninguém nunca ouviu falar de Natal.

5. Um Anjo Trapalhão (2000)

Filme Um Anjo Trapalhão Crédito: Reprodução Globo Filmes

Se estamos falando de filmes brasileiros, é um pouco difícil não citar Didi (Renato Aragão), afinal, ele é um ícone do nosso cinema. Em "Um Anjo Trapalhão", Didi viaja para Vila Esperança, um vilarejo do interior, onde conhece o sapateiro Zé (Paulo Betti) e sua filha Tetéia (Alessandra Aguiar). Vendo a desesperança e a falta de fé dos dois, ele resolve prometer a visita de Papai Noel e a presença de Deus na noite de Natal. A partir daí, Didi passou a espalhar mensagens de fé e incentivo para os outros moradores da cidade, tentando acabar com a apatia das pessoas.

6. 10 horas para o Natal (2020)

Giulia Benite e Luis Lobianco interpretam pai e filha no filme de Cris D'Amato feito para a família Crédito: Reprodução Paris Filmes / divulgação