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Sertanejo

Zezé Di Camargo desembarca em Vitória com a turnê "Rústico"

Show do cantor neste sábado (9) terá sucessos atemporais como 'É O Amor', 'Flores em Vida' e 'Pão de Mel', além de novas canções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:00

Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo apresenta a turnê "Rústico" em Vitória Crédito: Thenews2/Folhapress
O cantor Zezé Di Camargo já está de malas prontas para desembarcar no ES com a sua turnê "Rústico". No próximo sábado (9), o sertanejo vai trazer para o público capixaba um repertório recheado de seus maiores sucessos, além de músicas do seu novo projeto solo, como "Banalizaram", “Pedras”, “Te Vi, Bebi”. Os ingressos ainda estão à venda. 
O projeto "Rústico" foi registrado no final de 2021, durante o período da pandemia de coronavírus, e traz um resgate da essência de homem do campo de Zezé. "Com a ausência dos shows, voltei às origens, levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra”, afirma o cantor. 

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Com cinco faixas e também clipes musicais - que estão disponíveis nas plataformas digitais -, Zezé prepara um repertório especial, e claro, com muita moda de viola. O show começa às 21h30 e os ingressos custam a partir de R$ 150. Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO

Zezé em turnê 'Rústico'
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória
  • Data: sábado, 9 de novembro
  • Horário (abertura): 19h30
  • Horário (início): 21h30
  • Ingressos: cadeira a partir de R$ 150 (meia entrada). Ingresso solidário R$ 200 (mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), mesas a partir de R$1200, à venda no site da Blueticket
  • Classificação: jovens abaixo de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis

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