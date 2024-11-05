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Celebração da cultura negra: feira afro e Baile Charme de graça no ES

No mês da Consciência Negra, o evento Conexão Wakanda promete agitar o Mucane nesta sexta-feira, dia 8 de novembro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:30

Encontro do Clã das Pretas
Encontro de network do Clã das Pretas Crédito: Thamyres Valadares / Divulgação
Prepare-se para uma festa cultural com muita dança e artesanato! No dia 8 de novembro, o Instituto Oportunidade Brasil (IOB) e o coletivo Clã das Pretas trazem para Vitória o Conexão Wakanda. O evento é gratuito e será no Museu Capixaba do Negro, no Centro de Vitória. A programação inclui feira de afroempreendedores, aulão de Charme e um animado Baile Charme.
A festa faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Consciência Negra, realizada em 20 de novembro, data que homenageia Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra durante o período de escravização no Brasil. Verônica Lopes de Jesus, presidente do IOB e fundadora do Clã das Pretas, contou que a ideia da feira e do baile surgiu da necessidade de celebrar e promover a cultura afro-brasileira.
“Com a proximidade do Dia Nacional da Consciência Negra, o Instituto Oportunidade Brasil (IOB) e o coletivo Clã das Pretas uniram esforços para criar um espaço que valorizasse afroempreendedores, promovesse a inclusão social e oferecesse uma experiência de celebração e aprendizado à comunidade”
A feira será o ponto de encontro para quem quiser conhecer e apoiar o trabalho de empreendedores negros e acontecerá das 17h às 20h30, oferecendo uma vasta gama de produtos que refletem a riqueza da cultura afro-brasileira. “A feira permite que os empreendedores mostrem seus produtos, enquanto o aulão e o baile oferecem uma oportunidade de vivenciar a cultura afro através da dança e da música”, destaca Verônica.

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Baile Charme é um tipo de festa onde se toca música negra, sobretudo R&B contemporâneo e swingbeat. Haverá um aulão para as pessoas aprenderem os passos e, logo em seguida das 19h às 21h, o Baile Charme promete agitar a noite com a presença especial do DJ Cachecol e do dançarino Felipe Salles.
Registros de um encontro de network do Clã das Pretas
Registros do Clã das Pretas Crédito: Thamyres Valadares / Divulgação
Gilmara Coutinho, psicóloga e cofundadora do Clã das Pretas, contou que o baile é uma excelente identidade de resistência cultural e afirmação da negra: “o baile, além de oferecer diversão, é uma excelente atividade de resistência cultural e afirmação da identidade negra”.
psicóloga e co-fundadora do Clã das Pretas Gilmara Coutinha
Gilmara Coutinho, psicóloga e co-fundadora do Clã das Pretas Crédito: Acervo pessoal
Para Verônica, eventos como o Conexão Wakanda são fundamentais para a promoção da cultura afro-brasileira e a conscientização sobre a importância da diversidade. “Eventos como este proporcionam um espaço para que a comunidade se reúna, celebre sua identidade e fortaleça laços sociais. Além disso, são uma oportunidade para o empoderamento econômico de afroempreendedores, contribuindo para a inclusão produtiva”.
Toda a programação acontecerá no Museu Capixaba do Negro, que fica localizado no Centro de Vitória, próximo ao Parque Moscoso, e é aberto para toda a população.

Clã da Pretas e IOB

O Clã das Pretas é uma comunidade de mulheres negras que tem como objetivo promover o autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e empoderamento de mulheres negras, valorizando sua identidade, histórias e conquistas, oferecendo apoio emocional, social e profissional.
O Instituto Oportunidade Brasil (IOB) foi fundado em 2020, com a missão promover a inclusão produtiva e a equidade social para a população negra em diversos estágios da vida. Nossa abordagem visa não apenas melhorar o nível de qualificação técnica e cognitiva de crianças, adolescentes, jovens e adultos, mas também enriquecer o nível cultural.

Serviço

  • Conexão Wakanda
  • Data: sexta-feira, 8 de novembro
  • Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane), Av. República, 121 - Centro, Vitória
  • Entrada gratuita
  • Mais informações: (27) 99299-0852 ou [email protected]

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