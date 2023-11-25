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  • Zé Ramalho se apresenta na Serra com a turnê ‘Show dos Sucessos'
Show

Zé Ramalho se apresenta na Serra com a turnê ‘Show dos Sucessos'

O show, em comemoração aos 45 anos de carreira, acontece no Steffen Centro de Eventos, na Serra
Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 09:00

Zé Ramalho via Instagram
Zé Ramalho, uma das vozes mais potentes do Brasil, se apresenta no ES Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O cantor Zé Ramalho desembarca no Espírito Santo para apresentar a sua nova turnê chamada “Show de Sucessos”, que comemora os 45 anos de carreira. O show acontece no Steffen Centro de Eventos, neste sábado (25). 
O cantor promete revisitar seus maiores sucessos como “Admirável Gado Novo”, “Entre a Serpente e a Estrela”, “Avohai”, “Frevo Mulher”, “Chão de Giz”, “Beira-Mar”, “Eternas Ondas”, “Garoto de Aluguel”, “Vila do Sossego” e “Banquete de Signos". 
Mesmo após dois anos recluso, Zé Ramalho é um dos maiores nomes da música brasileira e segue feito um viajante pelas estradas do país. Unindo Pink Floyd, Beatles, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, o paraibano mistura cidade grande e sertão, psicodelismo e regionalismo, o nordeste inserido no mundo e o universo conectado ao nordeste.
O evento terá bebida liberada (incluindo chope, vinho, cerveja, suco, refrigerante e água) e bufê com o tradicional cardápio da casa, como comida mexicana, oriental, árabe e de boteco. Os ingressos são vendidos por mesa e por cores conforme o setor: R$1.000 (rosa - 10 cadeiras); R$600,00 (verde - 10 cadeiras); R$600 (mezanino - 10 cadeiras) e R$400,00 (amarelo - 4 cadeiras).

SERVIÇO

  • Zé Ramalho – Show dos Sucessos
  • Data: 25 de novembro
  • Horário: 22 horas
  • Local: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra
  • Ingressos: Le billet
* Leiriane Santana é aluna  26º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e e editado pelo repórter de HZ, Guilherme Silva.

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