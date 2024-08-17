Vital 2024: veja como foi o 1° dia de festa com Leo Santana e Bell Marques

Bell Marques abriu a pista besta sexta (16) recordando suas participações no evento. Crédito: Monique Janutt

Vital 2024 , em sua edição especial de 30 anos, tomou conta do Sambão do Povo, em Vitória, com muita energia, animação e até momentos de emoção.

Durante a primeira noite de shows, nesta sexta-feira (16), subiram ao trio Bell Marques e Leo Santana, e o agito seguiu pelos camarotes Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuka e Fervô, que receberam os foliões a partir das 20h com atrações especiais aos seus respectivos palcos.

Perto das 23h, o ícone baiano Bell Marques entrou na avenida, puxando os foliões com sucessos que marcaram sua carreira. Hits como "100% Você" e "Dê um grito aí" embalaram o público, que respondeu com entusiasmo. Entre uma música e outra, Bell fez questão de expressar seu amor pelo Vital, recordando os muitos momentos vividos ao longo das quase três décadas em que participou do evento.

"Que saudade estava de vocês. São tantas histórias vividas nestes 30 anos de Vital que só tenho a agradecer por fazer parte de tudo", declarou o cantor, emocionado.

Uma cena curiosa que chamou a atenção foi a presença de Compadre Washington, que assistiu à passagem de Bell Marques pelo camarote Na Vista da arquibancada do Sambão do Povo, demonstrando sua admiração pelo colega de muitos carnavais.

1ª dia de Vital 2024

CARISMA

Em seguida, foi a vez de Leo Santana entrar em cena e tomar conta da passarela do Sambão, trazendo um pouco da energia do carnaval de Salvador para os capixabas.

Com seu carisma característico, Leo fez o público vibrar ao som de sucessos como "Posturado e Calmo" e "Perna Bamba", mostrando que a festa estava só começando.

Leo Santana fez o público vibrar ao som de hits como "Posturado e Calmo" e "Perna Bamba" Crédito: Monique Janutt

Encerrando a primeira noite do evento, Mari Antunes subiu ao palco com o bloco "E Ferveu", que estreou no Vital este ano. Com os sucessos do Babado Novo, a cantora fez o público cantar em coro, encerrando a noite em grande estilo.

"Estamos felizes que entregamos uma primeira noite inesquecível para os presentes. Nossa ideia é deixar tudo o mais perfeito para que todos aproveitem, matem as saudades e façam novas histórias num evento tão incrível", disse Giulia Moussallem, uma das sócias do evento.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

A iluminação e a decoração também se destacaram na primeira noite do Vital, enchendo a avenida de cor e brilho. Efeitos pirotécnicos e fogos de artifício anunciaram a chegada de cada artista na pista, criando um espetáculo visual que encantou os foliões presentes.

Fogos de artifício anunciaram as atrações durante a festa Crédito: Monique Janutt

O evento contou com um forte esquema de segurança, com apoio das polícias Civil e Militar, além da Guarda de Vitória. A presença ostensiva das forças de segurança fez com que muitos foliões se sentissem seguros durante a festa, que promete continuar com ainda mais animação neste sábado (17), ao som de Durval Lélys, Xanddy Harmonia e Tomate