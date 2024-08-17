Durval Lelys, Xanddy e Parangolé agitam o sábado de Vital; veja horários

Durval Lelysse apresenta no carnaval fora de época Crédito: Arthur Louzada

Durval Lelys, Tomate e Xanddy Harmonia vão passar pelo Sambão do Povo em cima do trio elétrico. Já nos camarotes, a folia continua a mil com Banda Eva, Timbalada, Parangolé e muito mais. Hoje tem mais! O segundo dia do Vital 2024 promete fortes emoções neste sábado (17). Nomes comovão passar pelo Sambão do Povo em cima do trio elétrico. Já nos camarotes, a folia continua a mil come muito mais.

HZ foi atrás da programação completa dos shows e atrações do nosso carnaval fora de época. Assim como ontem , os portões vão abrir às 20h e o primeiro show no trio será às 22h30, com ninguém menos do que Durval Lélys - que retorna ao Estado com seus clássicos "Dia do Asa" e "Dança da Manivela".

Durval Lelysse apresenta no carnaval fora de época Crédito: Arthur Louzada

Logo após quem sobe ao trio para arrastar os foliões é o cantor Xanddy Harmonia. O baiano contou para HZ que está ansioso para um momento específico no Vital. “Eu gosto quando a gente bota os foliões para ir de ‘ré’. Estamos preparando um show mais que especial para o Vital”, disse.

Na sequência, Tomate será o responsável em fechar a programação de shows no trio. Nos camarotes, as atrações do Na Vista são Banda Eva, Timbalada e Suba Crew. No camarote Pega no Cavaco, a programação começa às 21h, com Frazão, depois tem Di Propósito, às 22h, seguido de Parangolé, às 00h30, e Samba Jr.

Já o espaço Muvuka - que também usufrui algumas atrações do “Pega” - terá funk com DJ Lukão, às 21h15, DJ Perotz, às 3h10, Nanzin, às 5h40. No camarote Barlavento, o público poderá curtir ao som de Yellow Circle, Greg, Ingek, By, Brunelli, Caio Vargas, Lorelai e Luiza Neves.