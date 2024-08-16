Vital 2024: com Bell Marques e Leo Santana, veja os horários dos shows desta sexta (16)

O nosso carnaval fora de época, o Vital, começa oficialmente nesta sexta-feira (16) recheado de atrações. Com shows de Bell Marques, Léo Santana e Babado Novo, quem for ao Sambão do Povo certamente poderá curtir muito axé e hits que ultrapassam gerações.
E para você não perder nem um segundo de festa, HZ foi atrás dos horários dos shows principais desta sexta (16). Antes de mais nada, o horário de abertura dos portões será às 20h - vale chegar cedo para evitar filas. As atrações do trio elétrico só começam, de fato, às 22h30, com Bell Marques.
Na sequência, quem comanda o trio é o dono dos hits “Perna Bamba”, sucesso no carnaval deste ano, e “Vai no Chão”. O GG da Bahia, Léo Santana, promete arrastar os foliões na avenida até tarde. Mas a festa não para por aí. Depois dele, por volta das 4h15, a banda Babado Novo vai comandar um bloco exclusivo do camarote Fervô.
E falando em camarotes, a folia continua dentro dos espaços planejados no Sambão. Hoje, as atrações do Na Vista são É O Tchan, Arca de Noé, André Lellis e Alexandre Peixe. No camarote Pega no Cavaco, a programação conta com Kamisa 10, às 22h15, Psirico, às 00h55, Pele Morena e SambaDM. O espaço Muvuka usufrui de algumas atrações do “Pega”, mas também terá funk DJ Nanzin (residente), às 20h, DJ Beleite, às 21h15, DJ Koreia, às 3h45, e DJ Arthur de AFC, às 4h30.
Já no camarote Barlavento, o público poderá curtir ao som de Pedro Costa, Freelance, DJ Luuh e DJ Bunny. No Fervô, além do trio com Babado Novo, a programação inclui ainda Jess Benevides, às 20h, Carola, às 22h30, a cantora Lilian Lomeu, às 1h, e Bruno Moutinho, às 4h15.
SERVIÇO
- Data: 16 e 17 de agosto
- Local: Sambão do Povo
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: à venda no site BlueTicket