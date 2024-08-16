  • Vital 2024: com Bell Marques e Leo Santana, veja os horários dos shows desta sexta (16)
Micareta

Vital 2024: com Bell Marques e Leo Santana, veja os horários dos shows desta sexta (16)

Primeiro dia de festa do carnaval fora de época capixaba terá Bell Marques, Léo Santana, Babado Novo e muito mais; veja cronograma
Felipe Khoury

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 15:37

Bell Marques e Léo Santana agitam o primeiro dia do Vital 2024 Crédito: Arthur Louzada
O nosso carnaval fora de época, o Vital, começa oficialmente nesta sexta-feira (16) recheado de atrações. Com shows de Bell Marques, Léo Santana e Babado Novo, quem for ao Sambão do Povo certamente poderá curtir muito axé e hits que ultrapassam gerações.
E para você não perder nem um segundo de festa, HZ foi atrás dos horários dos shows principais desta sexta (16). Antes de mais nada, o horário de abertura dos portões será às 20h - vale chegar cedo para evitar filas. As atrações do trio elétrico só começam, de fato, às 22h30, com Bell Marques.
Bell Marques, Léo Santana, Banda Eva, André Lellis, É o Tchan e Alan Venturin agitaram o primeiro dia da micareta capixaba Crédito: Arthur Louzada
Na sequência, quem comanda o trio é o dono dos hits “Perna Bamba”, sucesso no carnaval deste ano, e “Vai no Chão”. O GG da Bahia, Léo Santana, promete arrastar os foliões na avenida até tarde. Mas a festa não para por aí. Depois dele, por volta das 4h15, a banda Babado Novo vai comandar um bloco exclusivo do camarote Fervô.
E falando em camarotes, a folia continua dentro dos espaços planejados no Sambão. Hoje, as atrações do Na Vista são É O Tchan, Arca de Noé, André Lellis e Alexandre Peixe. No camarote Pega no Cavaco, a programação conta com Kamisa 10, às 22h15, Psirico, às 00h55, Pele Morena e SambaDM. O espaço Muvuka usufrui de algumas atrações do “Pega”, mas também terá funk DJ Nanzin (residente), às 20h, DJ Beleite, às 21h15, DJ Koreia, às 3h45, e DJ Arthur de AFC, às 4h30.
A banda É o Tchan é atração no camarote Crédito: Gilmar Souza
Já no camarote Barlavento, o público poderá curtir ao som de Pedro Costa, Freelance, DJ Luuh e DJ Bunny. No Fervô, além do trio com Babado Novo, a programação inclui ainda Jess Benevides, às 20h, Carola, às 22h30, a cantora Lilian Lomeu, às 1h, e Bruno Moutinho, às 4h15.

SERVIÇO

  • Data: 16 e 17 de agosto
  • Local: Sambão do Povo
  • Abertura dos portões: 20h
  • Ingressos: à venda no site BlueTicket 

Veja Também

Trio elétrico e palco cenográfico: saiba o que vai rolar nos camarotes do Vital 2024

Guia do Vital 2024: veja o que é permitido para a edição deste ano

“Preparei um show inesquecível”, diz Léo Santana sobre Vital 2024

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026
Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo

