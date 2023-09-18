Vital 2023: foliões relatam problemas no resgate de saldo da pulseira cashless

Pulseira cashless usada no João Rock. Equipamento foi o mesmo usado no Vital 2023 Crédito: Divulgação/Zig

Você foi ao Vital 2023 e não consumiu todo o crédito inserido na pulseira cashless - para compra de bebidas e comida - durante o evento? Saiba que você tem direito ao estorno deste valor. Segundo a organização, os foliões devem acessar o link https://www.reembolsocashless.com.br/Form/Index/vital2023 e preencher o cadastro para garantir o resgate dos créditos.

Porém, alguns internautas relataram para HZ e no perfil do Vital no Instagram problemas para conseguir os valores nesta segunda-feira (18). "Estou tentando resgate do valor da pulseira pelo site e não estou conseguindo concluir a solicitação", disse um internauta.

"Só consegui depois que coloquei os dados bancários, por pix não estava indo", relatou outra.

INSTABILIDADE NO SITE

HZ procurou a organização do evento para saber o que aconteceu. Por nota, o Vital informou que "o site está passando por uma instabilidade no sistema. O problema já está sendo solucionado e a previsão é que volte ao normal até o final da tarde desta segunda-feira, 18", diz trecho da nota.