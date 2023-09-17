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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem circulou pelo primeiro dia de Vital 2023

Publicado em
17 set 2023 às 03:00
Rominho Rubim, Pablo Pacheco, Bell Marques, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem
Rominho Rubim, Pablo Pacheco, Bell Marques, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem: os organizadores da festa receberam o cantor baiano no camarim da festa Crédito: Monique Jannut
O axé tomou conta do Sambão do Povo nesta sexta-feira (15), no primeiro dia de Vital 2023,  com a shows de Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva. Os camarotes também pocaram de gente que ama o carnaval fora de época de Vitória.  A Rede Gazeta recebeu clientes, amigos e convidados no espaço Na Vista. Veja as fotos de quem circulou por lá. 
Léo Santana e Lilian Moussalem
Léo Santana e Lilian Moussalem Crédito: Monique Jannut

Vital 2023

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