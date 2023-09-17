Veja quem circulou pelo primeiro dia de Vital 2023
Publicado em
17 set 2023 às 03:00
Rominho Rubim, Pablo Pacheco, Bell Marques, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem: os organizadores da festa receberam o cantor baiano no camarim da festaCrédito: Monique Jannut
O axé tomou conta do Sambão do Povo nesta sexta-feira (15), no primeiro dia de Vital 2023, com a shows de Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva. Os camarotes também pocaram de gente que ama o carnaval fora de época de Vitória. A Rede Gazeta recebeu clientes, amigos e convidados no espaço Na Vista. Veja as fotos de quem circulou por lá.
Léo Santana e Lilian MoussalemCrédito: Monique Jannut