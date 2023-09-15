Capixabas prestigiam badalada feira de arte no Rio; veja fotos

A galeria capixaba Matias Brotas arte contemporânea marca presença mais uma vez na ArtRio 2023, representando o Espírito Santo numa das maiores feiras de arte da América Latina, que acontece até domingo (17), na Marina da Glória. Lara Brotas, diretora executiva da Matias Brotas,e Flávia Dalla Bernardina, diretora artística da galeria, recebem visitantes, artistas curadores, e muitos capixabas. O secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, os artistas Adrianna Eu, Antonio Bokel, Cabelo, Manfredo de Souzanetto, Nazareno, entre outros, passaram pelo espaço capixaba. A galeria representa nomes como Rubiane Maia, José Bechara, Arthur Arnold, Mai-Britt Wolthers, Cabelo, Thainan Castro, Adrianna EU. Veja fotos.