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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Desfile beneficente une influenciadores em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Publicado em
14 set 2023 às 11:54
Fernanda Trindade Thaís Góis Lorena Dalla Carol Neves
Carol Saith, Thaís Góis, Fernanda Trindade e  Lorena Dalla  Crédito: Divulgação
Uma noite de moda e solidariedade. Assim promete ser o 1º Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, organizado pelos amigos da instituição, no dia  no dia 20 de setembro na Casa Lounge, na Praia do Canto. 
A festa  contará com o show de Amaro Lima e DJ Romão. O cardápio será assinado pelo Rico Gastronomia e o Drink Open Bacco assina a carta de drinques.
As peças que estarão na passarela, com Styling da consultora de moda Nanda Trindade, fazem parte dos looks exclusivos de influenciadoras. As roupas ficarão à disposição para a compra durante o evento. Todo o valor arrecadado com a venda das peças e dos ingressos será revertido em prol do Asilo.
Esse também será um momento para fomentar o conceito da moda circular que promove a sustentabilidade ambiental, incentivando a reutilização de roupas, além de ser uma fonte adicional de receita para o Asilo que possui a loja “Cabide do Bem” em sua sede, na rua Anselmo Serrat, nº250, Monte Belo, Vitória-ES, com a venda de vestuário e acessórios que contribui para complementar o orçamento da instituição e proporcionar qualidade de vida aos idosos.
A coordenadora do Desfile e madrinha do Asilo, Thais Gois, ajudou a pensar no evento e sensibilizou os participantes, voluntários, a se uniram pela causa. “Meu desejo é fazer a diferença tanto para as pessoas que estão ali no Asilo, quanto para a sociedade no geral. Eu acredito muito que nossos deveres cristãos passam pela caridade. O que eu aprendi na minha vida é que temos que fazer nesse mundo o que Deus espera de nós. Não tem como termos sucesso pessoal e profissional sem caminhar junto com o amor ao próximo. Acredito que temos que chegar no final do dia e ter a sensação de que valeu a pena. Esse trabalho social é algo que tem que se encaixar no meu dia pra eu ter a sensação de estar fazendo algo maior e por alguém. Pretendo, humildemente, influenciar as pessoas para o bem”, afirmou Thaís.

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