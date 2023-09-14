Desfile beneficente une influenciadores em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Uma noite de moda e solidariedade. Assim promete ser o 1º Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, organizado pelos amigos da instituição, no dia no dia 20 de setembro na Casa Lounge, na Praia do Canto.
A festa contará com o show de Amaro Lima e DJ Romão. O cardápio será assinado pelo Rico Gastronomia e o Drink Open Bacco assina a carta de drinques.
As peças que estarão na passarela, com Styling da consultora de moda Nanda Trindade, fazem parte dos looks exclusivos de influenciadoras. As roupas ficarão à disposição para a compra durante o evento. Todo o valor arrecadado com a venda das peças e dos ingressos será revertido em prol do Asilo.
Esse também será um momento para fomentar o conceito da moda circular que promove a sustentabilidade ambiental, incentivando a reutilização de roupas, além de ser uma fonte adicional de receita para o Asilo que possui a loja “Cabide do Bem” em sua sede, na rua Anselmo Serrat, nº250, Monte Belo, Vitória-ES, com a venda de vestuário e acessórios que contribui para complementar o orçamento da instituição e proporcionar qualidade de vida aos idosos.
A coordenadora do Desfile e madrinha do Asilo, Thais Gois, ajudou a pensar no evento e sensibilizou os participantes, voluntários, a se uniram pela causa. “Meu desejo é fazer a diferença tanto para as pessoas que estão ali no Asilo, quanto para a sociedade no geral. Eu acredito muito que nossos deveres cristãos passam pela caridade. O que eu aprendi na minha vida é que temos que fazer nesse mundo o que Deus espera de nós. Não tem como termos sucesso pessoal e profissional sem caminhar junto com o amor ao próximo. Acredito que temos que chegar no final do dia e ter a sensação de que valeu a pena. Esse trabalho social é algo que tem que se encaixar no meu dia pra eu ter a sensação de estar fazendo algo maior e por alguém. Pretendo, humildemente, influenciar as pessoas para o bem”, afirmou Thaís.