Desfile beneficente une influenciadores em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Carol Saith, Thaís Góis, Fernanda Trindade e Lorena Dalla Crédito: Divulgação

Uma noite de moda e solidariedade. Assim promete ser o 1º Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, organizado pelos amigos da instituição, no dia no dia 20 de setembro na Casa Lounge, na Praia do Canto.

A festa contará com o show de Amaro Lima e DJ Romão. O cardápio será assinado pelo Rico Gastronomia e o Drink Open Bacco assina a carta de drinques.

As peças que estarão na passarela, com Styling da consultora de moda Nanda Trindade, fazem parte dos looks exclusivos de influenciadoras. As roupas ficarão à disposição para a compra durante o evento. Todo o valor arrecadado com a venda das peças e dos ingressos será revertido em prol do Asilo.

Esse também será um momento para fomentar o conceito da moda circular que promove a sustentabilidade ambiental, incentivando a reutilização de roupas, além de ser uma fonte adicional de receita para o Asilo que possui a loja “Cabide do Bem” em sua sede, na rua Anselmo Serrat, nº250, Monte Belo, Vitória-ES, com a venda de vestuário e acessórios que contribui para complementar o orçamento da instituição e proporcionar qualidade de vida aos idosos.