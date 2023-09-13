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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alunas do ES conquistam prêmio nacional na área de comunicação

Publicado em
13 set 2023 às 03:00
As alunas de Publicidade e Propaganda da FAESA, Evellyn Aparecida de Souza Silva e Victória de Sousa Rosa,
As alunas de Publicidade e Propaganda da FAESA, Evellyn Aparecida de Souza Silva e Victória de Sousa Rosa, Crédito: Divulgação
A comunicação capixaba mais uma vez foi destaque nacional. As alunas de Publicidade e Propaganda da FAESA, Evellyn Aparecida de Souza Silva e Victória de Sousa Rosa, conquistaram o primeiro lugar na categoria Cartaz com o trabalho orientado pelo professor Roger de Seta, “Brasis Apagados: Quem não é visto, precisa ser lembrado”, concorrendo com estudantes de todo o Brasil na etapa nacional do Expocom, o prêmio destinado às melhores produções experimentais de estudantes no campo da comunicação. O evento aconteceu na última semana em Belo Horizonte, na PUC Minas e trouxe um ótimo resultado para o ES. “Estamos muito felizes em trazer esse prêmio para a comunicação capixaba como um todo. Conquistas como essa são resultado tanto da excelência de nossos alunos quanto a dedicação do nosso corpo docente, que apoia essa jornada de aprendizado com sua experiência acadêmica e de mercado”, destaca a coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Marilene Mattos

EM ITAÚNAS

Kamila Benjamin, proprietária da charmosa pousada Ka347 ao lado do chef Jimmy McManis
Kamila Benjamin, proprietária da charmosa pousada Ka347 ao lado do chef Jimmy McManis "Ogro" , que se hospedou na pousada durante o Festival Gastronômico de Itaúnas. Crédito: Divulgação

Maior clube de relacionamento

A empresária capixaba Ilma Mendonça aceitou o convite do empresário Thiago Sodré e agora leva sua loja Master Office Design, especializada em mobiliário corporativo em Vitória, para a maior plataforma de relacionamento de arquitetos e designers de interiores do Brasil, a Club&Casa Design. Com mais de 25 mil profissionais associados e uma rede de mais de 580 lojas ativas pelo Brasil, o clube é focado na experiência, no reconhecimento, na capacitação e na viabilização de negócios para profissionais do segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

No Sul

A arquiteta Cris Locatelli seguiu rumo a Gramado e Canela, no sul do país, na companhia do marido Silvanio Magno e do filho José Eduardo, para curtir dias de lazer antes de iniciar a rotina intensa na edição deste ano da CASACOR ES, que começa em outubro.

Encontro ambiental

Entre os dias 27 e 30 de setembro, a capital capixaba irá sediar o VI Encontro Jovem Mar, reunindo coletivos jovens de conservação marinha ligados aos projetos que compõem a Rede Biomar – Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil. A sexta edição do evento será organizada pelo Projeto Baleia Jubarte. O encontro tem como proposta envolver e mobilizar dezenas de jovens participantes, vindos de diversos estados do país, em atividades voltadas a integrar e reforçar o potencial da juventude.

Palestra

Os empresários Wander Miranda e Leandro Freitas, serão palestrantes no primeiro dia do eCommerce.ES,  no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os empresários irão falar sobre "Liderança e Inovação em Vendas".

Humor e transgressão em livro

 Alípio César Nascimento lança no próximo dia 19, a partir das 18 horas, na Escola Geração, em Santa Lúcia, o livro “As Vassouras Voadoras”. Nele, o autor, que é médico e mestre em Pneumologista, conta curiosas e originais histórias, regadas a altas doses de bom humor, ironia e transgressão. Esta não é a primeira vez que Alípio, que já foi professor da Faculdade de Medicina da Ufes, envereda pela literatura. Ele já escreveu várias peças teatrais e um livro de contos, “Súbito Azul”. Em “As Vassouras Voadoras”, o autor está ainda mais denso, numa obra provocadora e instigante.

Homenagem

Ivete Paganini, gerente executiva do Sincades, e Minelli Ferraro, gerente geral do Sindiex, serão homenageadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do ES com o prêmio Amigo do Batalhão, do 1º BBM. A cerimônia será realizada na quinta-feira, dia 14 de setembro, na sede do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, Vitória.

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