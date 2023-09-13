Alunas do ES conquistam prêmio nacional na área de comunicação

A comunicação capixaba mais uma vez foi destaque nacional. As alunas de Publicidade e Propaganda da FAESA, Evellyn Aparecida de Souza Silva e Victória de Sousa Rosa, conquistaram o primeiro lugar na categoria Cartaz com o trabalho orientado pelo professor Roger de Seta, “Brasis Apagados: Quem não é visto, precisa ser lembrado”, concorrendo com estudantes de todo o Brasil na etapa nacional do Expocom, o prêmio destinado às melhores produções experimentais de estudantes no campo da comunicação. O evento aconteceu na última semana em Belo Horizonte, na PUC Minas e trouxe um ótimo resultado para o ES. “Estamos muito felizes em trazer esse prêmio para a comunicação capixaba como um todo. Conquistas como essa são resultado tanto da excelência de nossos alunos quanto a dedicação do nosso corpo docente, que apoia essa jornada de aprendizado com sua experiência acadêmica e de mercado”, destaca a coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Marilene Mattos