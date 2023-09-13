Alunas do ES conquistam prêmio nacional na área de comunicação

Alípio César Nascimento lança no próximo dia 19, a partir das 18 horas, na Escola Geração, em Santa Lúcia, o livro “As Vassouras Voadoras”. Nele, o autor, que é médico e mestre em Pneumologista, conta curiosas e originais histórias, regadas a altas doses de bom humor, ironia e transgressão.
Esta não é a primeira vez que Alípio, que já foi professor da Faculdade de Medicina da Ufes, envereda pela literatura. Ele já escreveu várias peças teatrais e um livro de contos, “Súbito Azul”.
Em “As Vassouras Voadoras”, o autor está ainda mais denso, numa obra provocadora e instigante.