Arte, gastronomia e música movimentam final de semana em Pedra Azul

Com a presença confirmada do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, além do governador, Renato Casagrande, acontece de 18 a 20 de setembro, o 10º. Comedjus – Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde. “Reunimos as principais autoridades jurídicas e médicas em torno de temas de interesse de todos, que são os direitos da saúde e como os tribunais podem contribuir na garantia”, destaca a advogada sanitarista e diretora executiva do evento, Clenir Sani Avanza.