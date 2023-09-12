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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Arte, gastronomia e música movimentam final de semana em Pedra Azul

Publicado em
12 set 2023 às 03:00
Kyria Oliveira, Moacyr Travaglia e Gorete Thorey
Kyria Oliveira, Moacyr Travaglia e Gorete Thorey:  Crédito: Mônica Zorzanelli

Arte

Misturando arte, gastronomia e música, a mostra “Via Thorey - Specific” foi aberta nesta quinta-feira (07),  no Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul. A galerista Gorete Thorey apresentou obras de quatro artistas: Ana Mantezi, Kyria Oliveira, Leopoldo Martins e Moacyr Travaglia. A exposição fica aberta até o dia 15 de outubro. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

NA PEDRA AZUL

Ligia e Homero Mafra, Karina Mazzini e Rubia Galvão prestigiaram o Pedra Blues & Jazz Fest, nas montanhas capixabas
Ligia e Homero Mafra, Karina Mazzini e Rubia Galvão prestigiaram o Pedra Blues & Jazz Fest, nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

Saúde e Direito

Com a presença confirmada do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, além do governador, Renato Casagrande, acontece de 18 a 20 de setembro, o 10º. Comedjus – Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde. “Reunimos as principais autoridades jurídicas e médicas em torno de temas de interesse de todos, que são os direitos da saúde e como os tribunais podem contribuir na garantia”, destaca a advogada sanitarista e diretora executiva do evento, Clenir Sani Avanza.

Nutrologia

Palestrantes de renome nacional e internacional participam da III Jornda Capixaba de Nutrologia, que acontece nos dias 20 e 21 de outubro, em Vitória. Dr. Roger Bongestab, Dr. Dan Waitzberg, Dr. Guilherme Giorelli, e Dra. Izabel Correa são alguns dos nomes que contribuem com seus conhecimentos durante evento.

Sucessão patrimonial em postos

A ExpoRevenda, evento que o Sindipostos-ES realizará nos próximos dias 13 e 14 de setembro, no Espaço Patrick Ribeiro, deve reunir cerca de 600 empresários de todo o estado. O foco é gerar negócios na feira e compartilhar conhecimento que são relevantes para o revendedor de combustíveis. Um dos espaços criados neste sentido é o Espaço Bate-Papo, que contará com a participação de Rodrigo Mazzei, o advogado capixaba falará sobre a sucessão familiar, que é um desafio em organizações de todos os setores e que não é diferente nos postos de combustíveis.

NO RIO

Shirley e Ariosto Santos
Shirley e Ariosto Santos Crédito: Divulgação

Novidade no meu

Terence Rangel e Mardonio Castro, sócios-proprietários do Outback Steakhouse em Vitória e Vila Velha, respectivamente, estão animados com mais um lançamento da rede. Três itens consagrados da culinária brasileira acabam de entrar para o cardápio do restaurante, em uma campanha intitulada "Brasilidades". O lançamento inclui churrasco, com pão de alho e linguiça de costela, trio de cachaças e sobremesa de brigadeiro. As novidades ficam no cardápio por tempo limitado em todas as unidades da rede no Brasil.

No Rio Grande do Sul

Com o objetivo de estreitar relações de tecnologia e aprimorar técnicas de atendimento médico, o ortopedista Nilo Neto, informa que a plataforma MedAssist acaba de firmar parceria com o Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul.

NA ALDEIA

Adriana Saade veste Libanesa Tecidos em casamento na Aldeia
Adriana Saade veste um look by Libanesa Tecidos em casamento na Aldeia Crédito: Divulgação

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