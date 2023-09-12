Arte, gastronomia e música movimentam final de semana em Pedra Azul

A ExpoRevenda, evento que o Sindipostos-ES realizará nos próximos dias 13 e 14 de setembro, no Espaço Patrick Ribeiro, deve reunir cerca de 600 empresários de todo o estado. O foco é gerar negócios na feira e compartilhar conhecimento que são relevantes para o revendedor de combustíveis. Um dos espaços criados neste sentido é o Espaço Bate-Papo, que contará com a participação de Rodrigo Mazzei, o advogado capixaba falará sobre a sucessão familiar, que é um desafio em organizações de todos os setores e que não é diferente nos postos de combustíveis.