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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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A Loja de Brinquedos Vazia abre as portas no Shopping Vitória

Publicado em
14 set 2023 às 03:00
Deisy Néspoli, Raphael Brotto, Paula Martins e Letícia Dalvi
Deisy Néspoli, Raphael Brotto, Paula Martins e Letícia Dalvi: na abertura da Loja de Brinquedos Vazia Crédito: Cloves Louzada

Vamos ajudar!

Em campanha especial para o Dia das Crianças, o Shopping Vitória abre as portas para mais uma edição da A Loja de Brinquedos Vazia! A abertura contou com a presença de voluntários do projeto e representantes das 7 instituições beneficiadas este ano: Fundação Beneficente Praia do Canto, Creche Mãe Shirley Alegria, Secri, Amaes, Apae Vitória, Caoca e Vitória Down. O objetivo é que no final de cada dia a loja vazia seja preenchida pela solidariedade, com doações de brinquedos. A ação tem apoio do Instituto Américo Buaiz - IAB. Até esta sexta-feira (15), a Fundação Beneficente Praia do Canto é a instituição da vez para receber as doações. O espaço permanece até o dia 08 de outubro no 2º piso do Shopping Vitória (ao lado da Kalunga) e cada uma das instituições beneficiadas terá um período para a coleta dos donativos.

NO GOOGLE

Henrique e Thiago Carneiro, Pedro Cerdeira, ex-aluno da ESD e especialista em IA e Kassi Costa, organizadora do evento.
Os diretores da Escola São Domingos, Henrique e Thiago Carneiro, o ex-aluno da ESD Pedro Cerdeira e Kassi Costa: em evento organizado pelo Google Brasil e Arco Educação sobre Inteligência Artificial nas escolas Crédito: Divulgação

Viva, Ary!

Aryana Torezani vai celebrar 41 anos nesta quinta-feira (14), com festão no Le Buffet Master, em Vitória. A decoração será assinada por Camila Sarmento e  Jackson Lima e Nando e Michel comandam a pista. 

Mostra internacional

Obras de 30 pintores de países como Brasil, Polônia, Chile, Israel e Croácia integram a VIII Exposição Internacional de Arte Naif “Universo da Alma Ingênua”, que vai acontecer de 27 de setembro a 27 de outubro, no Atelier da pintora Angela Gomes, em Jardim Camburi, Vitória. Vale lembrar que a capixaba é a maior referência Naif do Espírito Santo.

Em Hong Kong

Dorion Soares embarca para HK, onde participa da Hong Kong Jewellery & Gem Fair (JGW) 2023, de 18 a 22 de setembro. A feira é considerada a maior do segmento, com 3 mil expositores de 40 países. 

INAUGURAÇÃO

Daieny Fasolo com Karla Bautz na inauguração do estúdio da designer de joias, na Enseada do Suá, no último dia 12.
Daieny Fasolo com Karla Bautz na inauguração do estúdio da designer de joias, na Enseada do Suá, na terça-feira (12) Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CASAMENTO

O casal de noivos Fabrício de Aguiar e Daniela Morais
Fabrício de Aguiar e Daniela Morais: sim-sim no Do Papa Gourmet, na sexta-feira (08). A festa foi animada pela DJ Larissa Tantan Crédito: Cloves Louzada

Daniel em Vitória

O cantor Daniel, o príncipe de Brotas, apresenta em Vitória, no dia 21, no Espaço Patrick Ribeiro, o show inédito que celebra seus 40 anos de carreira e presta homenagens ao saudoso companheiro dos palcos João Paulo. Mais do que uma homenagem, o espetáculo é um marco na vida de Daniel, ao cantar os maiores sucessos da época.

Direito e Medicina

Na próxima semana, Vitória será palco do maior congresso envolvendo o Direito e a Medicina do Brasil. É a décima edição do Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde (Comedjus). O evento receberá alguns dos principais agentes públicos e especialistas renomados em todo o país para discutir temas urgentes e controversos que envolvem o exercício da medicina, a prestação dos serviços de saúde, o direito brasileiro e as sequelas deixadas pela crise sanitária no Brasil. Uma das organizadoras do evento é a advogada Carla Fregona, que está agora nos Estados Unidos vivendo uma imersão em inovação e novas tecnologias na Universidade de Stanford, na California

Hospital para pets

Vila Velha acaba de ganhar uma nova referência em emergência, terapia intensiva e cardiologia veterinária. O Hospital Pet Cordis, sob direção clínica do médico veterinário Dr. Thiago Barbosa Spalenza, abre suas portas para atendimento nesta sexta (15), dia 15 de setembro. O hospital também contará com diversas outras especialidades como urologia, nefrologia, cirurgias avançadas, entre outras. Nesta quinta-feira (14), acontece a inauguração para convidados.

EM SÃO MATEUS

Os chefs Hugo Grassi e Harum Katharian entre os organizadores da primeira edição do Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus Itagildo Marques e Wérliton Machado
Os chefs Hugo Grassi e Harum Katharian entre os organizadores da primeira edição do Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus Itagildo Marques e Wérliton Machado Crédito: Seven Fotografia

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