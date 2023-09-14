A Loja de Brinquedos Vazia abre as portas no Shopping Vitória

Em campanha especial para o Dia das Crianças, o Shopping Vitória abre as portas para mais uma edição da A Loja de Brinquedos Vazia! A abertura contou com a presença de voluntários do projeto e representantes das 7 instituições beneficiadas este ano: Fundação Beneficente Praia do Canto, Creche Mãe Shirley Alegria, Secri, Amaes, Apae Vitória, Caoca e Vitória Down. O objetivo é que no final de cada dia a loja vazia seja preenchida pela solidariedade, com doações de brinquedos. A ação tem apoio do Instituto Américo Buaiz - IAB. Até esta sexta-feira (15), a Fundação Beneficente Praia do Canto é a instituição da vez para receber as doações. O espaço permanece até o dia 08 de outubro no 2º piso do Shopping Vitória (ao lado da Kalunga) e cada uma das instituições beneficiadas terá um período para a coleta dos donativos.