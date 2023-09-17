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Vital 2023: veja a galeria de fotos da 2ª noite de festa

Evento foi até a manhã deste domingo (17), no Sambão do Povo, em Vitória. Entre as atrações, Beto Kauê, Durval Lelys, Xanddy, Tomate e Timbalada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 13:52

Foram dois dias de muita diversão e axé com mais de 46 mil pessoas passando pelo Sambão do Povo, em Vitória. O Vital 2023 se encerrou, na manhã deste domingo (17), com a passagem da Timbalada agitando a turma inimiga do fim. Antes, muitos artistas ainda fizeram a alegria dos foliões, como Beto Kauê, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e a Timbalada. 
A festa provou que voltou para ficar no calendário da cidade de Vitória e no coração de muitos. Se você não conseguiu comparecer no sábado (16) para curtir os agitos, HZ traz algumas imagens do que rolou no sambódromo. Confira abaixo.

Vital 2023: confira fotos da 2ª noite

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