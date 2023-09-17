Vital 2023: veja a galeria de fotos da 2ª noite de festa

Foram dois dias de muita diversão e axé com mais de 46 mil pessoas passando pelo Sambão do Povo, em Vitória. O Vital 2023 se encerrou, na manhã deste domingo (17), com a passagem da Timbalada agitando a turma inimiga do fim. Antes, muitos artistas ainda fizeram a alegria dos foliões, como Beto Kauê, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e a Timbalada.