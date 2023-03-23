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Só sucesso

Viiixe: Xand Avião e Tarcísio do Acordeon estão ansiosos para shows no ES. "Vai ser inesquecível"

Os artistas compõem o line-up de peso do evento que busca valorizar o piseiro e o forró, neste sábado (25), no estádio Kléber Andrade
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 23 de Março de 2023 às 08:12

Xand Avião e Tarcísio do Acordeon
Xand Avião e Tarcísio do Acordeon Crédito: Instagram/@tarcisiodoacordeon
O maior festival de forró e piseiro do país chega ao Espírito Santo pela primeira vez, neste sábado (25), para mostrar a força que estes ritmos musicais vêm ganhando nos últimos anos. Dois nomes, em especial, estão garantidos para a festa e prometem muita animação: Xand Avião e Tarcísio Acordeon!
Acompanhados de Mari Fernandez, Nattan, João Gomes e Vitor Fernandes, os dois compõem um line-up de peso e desembarcam em terras capixabas para o festival Viiixe, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.
Em conversa com a equipe de "HZ", as vozes de "Melhor Terminar" contaram como enxergam a ascensão do piseiro e o que levarão para a apresentação no Espírito Santo.

"CAPITÃO DE AREIA"

Dono de sucessos como "Balanço da Rede", "Bora Tomar Uma" e "Novinha do Only Fans", Xand Avião já faz parte da realeza do forró há 20 anos. Em meio a novos talentos, o cantor busca evoluir com as transformações do cenário musical e se diz orgulhoso de ver que, agora, festivais exclusivos ao gênero, como o Viiixe, vêm se consolidando.
"São anos e anos de muita dedicação a este gênero que faz parte de toda a minha vida. O forró tem uma história incrível e sempre esteve cheio de talentos no meio. Poder reunir essa galera tão especial e levar o gênero Brasil afora, sem dúvidas, é a realização de um sonho. Temos muito o que mostrar ainda" disse.
Com a energia lá em cima, Xand se diz ansioso para o show de sábado. "Demais poder estar de volta neste Estado que tanto amo e que sempre me recebeu de braços abertos. Estou extremamente ansioso e com as expectativas lá em cima, certeza que será um show com uma energia única. Espero todos lá!!! Vai ser inesquecível!".
O piseiro tem uma energia única e contagiante e quer demonstrar muita festa, respeito e celebração juntamente ao público. E tem dado muito certo, cada vez mais temos atingindo novos públicos. É sempre uma festa incrível

"DIFERENTE DOS IGUAIS"

Unindo a sanfona à batida eletrônica, Tarcísio do Acordeon ganhou destaque no ramo, em 2020, com o sucesso "Meia Noite (você tem meu WhatsApp)". Para ele, são as músicas que falam de amor e histórias reais, de um jeito dançante, que fazem com que cada vez mais pessoas se identifiquem com o ritmo.
Trabalhando em cima do no novo DVD "Nossas Histórias", gravado em São Paulo no ano passado, Tarcísio traz ao Espírito Santo seus novos hits. Para o show, a expectativa é de um grande espetáculo.
Recém-chegado da Europa, o artista fica feliz com o reconhecimento que o "novo forró" vem ganhando pelo mundo. "Além do nosso povo brasileiro que nos aplaude todos os dias, a cada cidade que a gente cruza deste nosso Brasil que amamos", disse.
Quanto ao que o piseiro busca despertar, Tarcísio acredita que seja, principalmente, a alegria. "Música é vida, é vitalidade. Ainda mais quando se conta relatos do que o outro vive/viveu. Faz as pessoas se identificarem ainda mais. Aquele amor que tá longe, traído, mal resolvido. Com uma pitada de dança, de movimento", disse.
É muito importante a gente ter eventos que consagram nosso estilo, que reforçam a força do segmento. Um gênero que começou lá atrás com Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião e que veio ganhando novas vertentes, melodias... E em todo canto que a gente vai, é recebido com muito carinho pelo público. 

SERVIÇO

  • VIIIXE FORRÓ E PISEIRO 
  • QUANDO: Sábado, 25 de março, com abertura dos portões às 18h
  • ONDE: Estádio Kleber Andrade - Rua Rio Branco, 638 - Rio Branco, Cariacica/ES
  • INGRESSOS: R$ 110 (arena/meia/2º lote) | R$ 220 (arena/inteira/2º lote) | R$ 160 (espaço VIP/meia/2º lote) | R$ 320 (espaço VIP/meia/2º lote) | R$ 240 (front premium/inteira/3º lote) | e R$ 480 (front premium/inteira/3º lote), à venda no site Brasilticket.com.br, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ATRAÇÕES: João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Xand Avião

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