Viiixe: Xand Avião e Tarcísio do Acordeon estão ansiosos para shows no ES. "Vai ser inesquecível"

Xand Avião e Tarcísio do Acordeon Crédito: Instagram/@tarcisiodoacordeon

O maior festival de forró e piseiro do país chega ao Espírito Santo pela primeira vez, neste sábado (25), para mostrar a força que estes ritmos musicais vêm ganhando nos últimos anos. Dois nomes, em especial, estão garantidos para a festa e prometem muita animação: Xand Avião e Tarcísio Acordeon!

Acompanhados de Mari Fernandez, Nattan, João Gomes e Vitor Fernandes, os dois compõem um line-up de peso e desembarcam em terras capixabas para o festival Viiixe, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Em conversa com a equipe de "HZ", as vozes de "Melhor Terminar" contaram como enxergam a ascensão do piseiro e o que levarão para a apresentação no Espírito Santo.

"CAPITÃO DE AREIA"

Dono de sucessos como "Balanço da Rede", "Bora Tomar Uma" e "Novinha do Only Fans", Xand Avião já faz parte da realeza do forró há 20 anos. Em meio a novos talentos, o cantor busca evoluir com as transformações do cenário musical e se diz orgulhoso de ver que, agora, festivais exclusivos ao gênero, como o Viiixe, vêm se consolidando.

"São anos e anos de muita dedicação a este gênero que faz parte de toda a minha vida. O forró tem uma história incrível e sempre esteve cheio de talentos no meio. Poder reunir essa galera tão especial e levar o gênero Brasil afora, sem dúvidas, é a realização de um sonho. Temos muito o que mostrar ainda" disse.

Com a energia lá em cima, Xand se diz ansioso para o show de sábado. "Demais poder estar de volta neste Estado que tanto amo e que sempre me recebeu de braços abertos. Estou extremamente ansioso e com as expectativas lá em cima, certeza que será um show com uma energia única. Espero todos lá!!! Vai ser inesquecível!".

O piseiro tem uma energia única e contagiante e quer demonstrar muita festa, respeito e celebração juntamente ao público. E tem dado muito certo, cada vez mais temos atingindo novos públicos. É sempre uma festa incrível

"DIFERENTE DOS IGUAIS"

Unindo a sanfona à batida eletrônica, Tarcísio do Acordeon ganhou destaque no ramo, em 2020, com o sucesso "Meia Noite (você tem meu WhatsApp)". Para ele, são as músicas que falam de amor e histórias reais, de um jeito dançante, que fazem com que cada vez mais pessoas se identifiquem com o ritmo.

Trabalhando em cima do no novo DVD "Nossas Histórias", gravado em São Paulo no ano passado, Tarcísio traz ao Espírito Santo seus novos hits. Para o show, a expectativa é de um grande espetáculo.

Recém-chegado da Europa, o artista fica feliz com o reconhecimento que o "novo forró" vem ganhando pelo mundo. "Além do nosso povo brasileiro que nos aplaude todos os dias, a cada cidade que a gente cruza deste nosso Brasil que amamos", disse.

Quanto ao que o piseiro busca despertar, Tarcísio acredita que seja, principalmente, a alegria. "Música é vida, é vitalidade. Ainda mais quando se conta relatos do que o outro vive/viveu. Faz as pessoas se identificarem ainda mais. Aquele amor que tá longe, traído, mal resolvido. Com uma pitada de dança, de movimento", disse.

É muito importante a gente ter eventos que consagram nosso estilo, que reforçam a força do segmento. Um gênero que começou lá atrás com Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião e que veio ganhando novas vertentes, melodias... E em todo canto que a gente vai, é recebido com muito carinho pelo público.

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