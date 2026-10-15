U2 anuncia dois shows em São Paulo em 2027 e volta ao Brasil após dez anos

Dona dos hits "With Or Without You" e "I Still Haven't Found What I'm Looking For", a banda U2 anunciou dois shows no Brasil em março de 2027. As apresentações, parte da turnê "Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth", acontecem no estádio Morumbis, na capital paulista, nos dias 10 e 12. A pré-venda e a venda de ingressos começam na próxima semana na plataforma Ticketmaster e nas bilheterias.

O grupo irlandês volta ao país para divulgar seu 16º álbum de estúdio -trabalho que chegará às plataformas em novembro --após dez anos. A abertura da turnê fica por conta do cantor americano Beck, que dá destaque ao folk. A produção é assinada pela Live Nation.

Na modalidade inteira, os ingressos partem de R$ 690, na arquibancada. Para assistir aos shows nas cadeiras superior ou inferior, é preciso desembolsar R$ 1.320 e R$ 1.390, respectivamente. A pista premium A/B sai por R$ 1.550. Já o gold circle, setor próximo à passarela, custa R$ 1.750. Os valores não incluem taxas de serviço.

Há ainda o pacote Red Zone, que custa R$ 3.000 e dá acesso a uma área vip ao lado do palco. Parte do valor é revertida para a (RED), organização fundada pelo vocalista Bono e pelo ativista Bobby Shriver. A marca firma parcerias com empresas para arrecadar fundos em prol do combate à Aids.

A pré-venda será dividida em etapas. A primeira, com início na segunda (19), às 10h, no site, e às 11h, nas bilheterias, é voltada para assinantes do U2.com, do grupo Feedback. Já membros do grupo The Hype podem comprar ingressos na terça (20), nos mesmos horários.

Na quarta (21), também nos mesmos horários, começa a pré-venda para clientes do banco Santander. Portadores de cartões Santander Select e Private Banking terão uma fila exclusiva. A venda para o público geral inicia na quinta (22).

É permitido comprar até quatro ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

U2: Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth