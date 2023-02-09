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Música

Turnê de Paul Di'Anno, ex-Iron Maiden, chega ao ES neste sábado (11)

Noturnall e Electric Gypsy acompanham o músico nos shows que rodam o país desde o fim de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 08:00

Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, chamando para o show em Vila Velha
Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, chamando para o show em Vila Velha Crédito: Instagram/@correriamusicbar
Os amantes do heavy metal podem comemorar. Neste sábado (11), o Espírito Santo recebe a turnê de Paul Di'Anno que vem rodando o país desde o fim de janeiro. A apresentação por aqui será a 12ª da turnê, que conta com 32 apresentações pelo Brasil até março. O espaço a receber o show é o Correria Music Bar, em Itaparica, Vila Velha.
A lendária voz dos primeiros discos do Iron Maiden, “Killers”, “Made in Japan” e o homônimo “Iron Maiden”, retorna à terras tupiniquins após 8 anos afastado dos palcos, devido a problemas de saúde que por pouco não tiraram sua vida. Emocionado com seu retorno a este país, que considera como segunda casa, Paul vem trazendo um repertório matador, com clássicos de sua fase no Iron Maiden e algumas surpresas.
Acompanhando Paul nesta turnê memorável, estará outro grande nome do Heavy Metal, o Noturnall. A banda liderada pelo vocalista Thiago Bianchi, que também compartilha de uma história de superação, excursiona em suporte ao lançamento de seu tão aguardado quarto álbum de estúdio, intitulado “Cosmic Redemption”, contando com a participação de seu clássico guitarrista Léo Mancini como convidado especial. Junto com Léo, seu baterista Henrique Pucci e seu baixista Saulo Xakol também farão parte da banda que executará as músicas do show de Paul Di’anno.
A abertura do show está por conta da revelação do Hard Rock nacional, Electric Gypsy. Seguindo o grande sucesso de seu autointitulado álbum de estreia, aclamado pela mídia especializada, o quarteto mineiro formado por Guzz (voz), Nolas (guitarra), Pete (baixo) e Robert Zimmerman (bateria), excursiona apresentando o novo EP "Stars", lançado no início deste ano.
Os ingressos estão sendo vendidos pela internet e custam entre R$ 150 (meia solidária/2º lote) a R$ 600 (entrada + meet & greet). Confira abaixo a programação completa da turnê.

SERVIÇO

  • TURNÊ PAUL DI’ANNO + NOTURNALL + ELECTRIC GYPSY
  • Quando: sábado (11), a partir das 20h
  • Onde: Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha, ES
  • Ingressos: R$ 150 (meia solidária/2º lote); R$ 300 (inteira/2º lote) e R$ 600 (entrada + meet and greet), à venda no site Clube do Ingresso
  • PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA TURNÊ

  • 27.01.23 - Fortaleza // Armazém 
  • 28.01.23 - Recife // Estelita
  • 29.01.23 - Salvador // 30 Segundos
  • 31.01.23 - Brasília // Toinha
  • 01.02.23 - Goiânia // Bolshoi
  • 02.02.23 - Rio de Janeiro // Agyto
  • 04.02.23 - São Paulo // Carioca Club
  • 05.02.23 - Belo Horizonte // Mr Rock
  • 06.02.23 - São José dos Campos 
  • 08.02.23 - Florianópolis // Célula Showcase 
  • 09.02.23 - Curitiba // Jokers 
  • 11.02.23 - Vila Velha // Correria
  • 12.02.23 - Ipatinga // Garajão
  • 14.02.23 - Juiz de Fora // Cultural Bar
  • 15.02.23 - Divinópolis // Zeppelin
  • 16.02.23 - Uberlândia // Seu Rosa
  • 18.02.23 - Cuiabá // Caverna's Bar
  • 19.02.23 - Campo Grande // Blues Bar
  • 21.02.23 - Maringá // Tribo's
  • 23.02.23 - Porto Alegre // CIEE 
  • 25.02.23 - Limeira // Mirage
  • 26.02.23 - Santos // Arena Club
  • 28.02.23 - Boa Vista // 174 Pub 
  • 02.03.23 - Manaus // O Condado 
  • 03.03.23 - Belém // Botequim
  • 04.03.23 - São Luis // The Music Hall
  • 06.03.23 - Teresina // Bueiro do Rock 
  • 07.03.23 - Juazeiro do Norte // Porão Rock 
  • 08.03.23 - Natal // Whiskritório
  • 10.03.23 - João Pessoa // After Pub 
  • 11.03.23 - Maceió // Tanque Cheio
  • 12.03.23 - Aracaju // Chê Music Bar

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